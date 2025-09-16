शतरंज के चैंपियन: शतरंज ग्रैंडमास्टर बनने वाली पहली भाई-बहन जोड़ी, जिसने जीत ली दुनिया

- वैशाली ने FIDE वुमेंस ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है.
- वैशाली ने अंतिम दौर में चीन की तान झोंगयी के साथ ड्रॉ खेलकर अपनी जीत सुनिश्चित की .
- विश्वनाथन आनंद ने वैशाली को उनकी शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और उनके प्रशिक्षण की प्रशंसा की है
Praggnanandhaa and his elder sister Vaishali: 2023 के शतरंज के वर्ल्ड कप विजेता ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद की बहन ग्रैंडमास्टरआर वैशाली ने FIDE वुमेंस ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब जीतकर (grandmaster titles) इतिहास रच दिया है. वह लगातार दूसरी बार यह खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं. वैशाली ने 11वें और अंतिम दौर में चीन की तान झोंगयी के साथ ड्रॉ खेलकर अपनी जीत पक्की की. इस जीत के साथ, वह 2026 महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की कर ली है, जो विश्व चैंपियनशिप के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. (First Brother-Sister Duo to Become Chess Grandmasters)
🇮🇳 Vaishali Rameshbabu (@chessvaishali) being awarded her medal and winner's trophy by FIDE President Arkady Dvorkovich at the closing ceremony of the Women's #FIDEGrandSwiss. pic.twitter.com/0rNPAsGDBw— International Chess Federation (@FIDE_chess) September 15, 2025
वैशाली और कैटरिना लैग्नो दोनों ने 8 अंक हासिल किए, लेकिन वैशाली को टाईब्रेक स्कोर में बढ़त हासिल थी, जिसके कारण उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। यह वैशाली की दूसरी ग्रैंड स्विस जीत है, और वह दिव्या देशमुख और कोनेरु हंपी के साथ कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह बनाने वाली भारतीय खिलाड़ियों में से एक बन गयी हैं.
What a proud moment for the mother! 2 time Women's Grand Swiss Champion @chessvaishali😍❤️— ChessBase India (@ChessbaseIndia) September 15, 2025
Edit: @ram_abhyudaya#chess #chessbaseindia #vaishali pic.twitter.com/2LnEqugGl4
वैशाली की जीत पर सुपर ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद ने उन्हें बधाई दी है. आनंद ने X पर ट्वीट किया है, "@chessvaishali को उनकी शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई। @WacaChess, हमें गर्व है कि हमने उन्हें विश्व खिताब के लिए एक अवसर प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षित किया है। उनकी दृढ़ता और कड़ी मेहनत वास्तव में प्रशंसनीय है... @FIDE_chess ग्रैंड स्विस को दो बार जीतना एक ऐसी उपलब्धि है जो कुछ ही लोग हासिल कर सकते हैं।"
Congratulations to @chessvaishali for a spirited performance. @WacaChess we are proud to have mentored and trained her to get a shot at the world title . Her determination and hardwork are truly commendable... To win the @FIDE_chess Grand Swiss twice is an achievement that few… https://t.co/5U0w7wktM3— Viswanathan Anand (@vishy64theking) September 15, 2025
वैशाली ने प्रज्ञानंद के साथ NDTV से खास बातचीत करते हुए बताया था कि उनके शतरंज में उनके भाई का बड़ा योगदान है. हालांकि यह भी सामने आया था कि वह कई बार प्रज्ञानंद को हरा भी चुकी हैं. वैशाली की इस जीत ने भारतीय शतरंज में एक नए युग की शुरुआत की है.