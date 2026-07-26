CWG 2026: कौन है ऋषिकान्त सिंह, जिसने स्नैच राउंड में 121 Kg का वजन उठाकर बनाया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड

Who Is Chananambam Rishikanta Singh: ऋषिकांत सिंह ने स्नैच में नया गेम्स रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है. पुरुषों की 65kg कैटेगरी में स्नैच राउंड के बाद ऋषिकांत सिंह टॉप पर हैं. ऋषिकांत ने अपने दूसरे प्रयास में 119 और तीसरे प्रयास में 121 किलो उठाया है. यह कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड है. उन्हें मोहम्मद अनिक ने कांटे की टक्कर मिल रही है.. मोहम्मद अनिक ने अपने दूसरे प्रयास में 119 और तीसरे प्रयास में 121 किलो उठाया है. अनिक और ऋषिकांत अभी मेडल रेस में सबसे आगे. अब फैसला क्लीन एंड जर्क में होगा.
Just in: Rishikanta Singh CREATES NEW Games Record in Snatch! 😍— India_AllSports (@India_AllSports) July 26, 2026
Jumps to TOP spot at end of Snatch round in Men's 65kg category.
Clean & Jerk round to start shortly! #Glasgow2026 #Glasgow2026withIAS pic.twitter.com/idRBvQbwi6
कौन है ऋषिकान्त सिंह
मणिपुर के इम्फाल वेस्ट के रहने वाले ऋषिकान्त सिंह ने इंडियन आर्मी के स्पोर्ट्स सेटअप में ट्रेनिंग की है और भारत के सबसे भरोसेमंद हल्के वज़न वाले लिफ्टर्स में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है. 2025 में अहमदाबाद में जीता गया उनका गोल्ड मेडल, जिसमें उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया. उनके करियर का सबसे शानदार प्रदर्शन था और इससे कॉमनवेल्थ गेम्स में उनकी वापसी पक्की हो गई थी.
करियर का सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस
ऋषिकान्त सिंह का अब तक का सबसे अच्छा कुल स्कोर 271 किलोग्राम (120 किलोग्राम स्नैच + 151 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क) अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में बना था.
कॉमनवेल्थ गेम्स में ऋषिकान्त सिंह ने साल 2022 में किया था डेब्यू
ऋषिकंत सिंह ने बर्मिंघम 2022 में पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना डेब्यू किया था. अब वे ग्लासगो 2026 में 60 किलोग्राम वर्ग में अपनी वेट कैटेगरी के मौजूदा कॉमनवेल्थ चैंपियन के तौर पर वापसी कर रहे हैं.
वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह ने हाल के समय में शानदार परफॉर्मेंस किया है.
वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह ने 2025 वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने पुरुषों की 60kg कैटेगरी में कुल 269kg वजन उठाकर 11वां स्थान हासिल करने में सफलता हासिल की थी. 2024 नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में, 61kg कैटेगरी में खेलते हुए उन्होंने 124kg का नेशनल स्नैच रिकॉर्ड बनाया था.
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