US ओपन: कौन हैं मारियानो नावोन? अर्जेंटीना के खिलाड़ी जिन्होंने 24 ग्रैंल स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच को हराया

मारियानो नावोन ने भले ही अप्रैल 2026 में अपना पहला ATP टूर खिताब जीता हो और फेलिक्स ऑगर-एलियासिम और कैस्पर रूड जैसे खिलाड़ियों को हराया हो, लेकिन बहुत कम लोगों को उम्मीद रही होगी कि वह 2026 US ओपन के पहले राउंड में 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच को हरा पाएंगे. नावोन ने न्यूयॉर्क में बड़ा उलटफेर करते हुए चौथी वरीयता प्राप्त जोकोविच को फ्लशिंग मीडोज में पहले ही राउंड में हार का सामना करने पर मजबूर कर दिया; यह सर्बियाई खिलाड़ी का वहां 20वां टूर्नामेंट था और वह 10 बार फाइनल खेल चुके थे.

यह जीत 25 साल के खिलाड़ी के करियर का एक ऐतिहासिक पड़ाव थी, खासकर ऐसे खिलाड़ी के लिए जो हार्ड कोर्ट के मुकाबले क्ले कोर्ट पर ज़्यादा सफल रहा है. क्ले कोर्ट पर उनका करियर का जीत-हार का रिकॉर्ड 44-32 का है, जबकि हार्ड कोर्ट पर यह 12-29 का है. अर्जेंटीना के इस खिलाड़ी ने 2026 बुखारेस्ट ओपन के क्ले कोर्ट पर अपना पहला ATP टूर खिताब जीता, जहां उन्होंने डैनियल मेरिडा एगुइलर को हराया था, लेकिन सेमीफाइनल में बोटिक वैन डी ज़ैंडशुल्प के खिलाफ उन्हें दो मैच पॉइंट बचाने पड़े.

जोकोविच पर उनकी जीत - जिन्हें वह अपना आदर्श मानते हैं - उनके करियर के सबसे बड़े पलों में से एक रही. हालांकि अर्जेंटीना के इस स्टार ने कई अन्य शीर्ष खिलाड़ियों को भी हराया है. नावोन ने इससे पहले BNP परिबास एरिना में राउंड ऑफ़ 64 में नंबर 5 सीड ऑगर-एलियासिम को हराकर पहली बार ATP मास्टर्स 1000 इवेंट के तीसरे राउंड में जगह बनाई थी.

नावोन ने जिनेवा ओपन के सेमीफाइनल में नंबर 17 कैस्पर रूड को भी हराया था. रूड तीन बार जिनेवा ओपन जीत चुके थे. इसके अलावा, जून 2024 में कैग्लियारी में अपना छठा चैलेंजर खिताब जीतने के बाद नावोन ने नंबर 29 की करियर-बेस्ट रैंकिंग हासिल की.

उन्होंने हर ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ में खेला है और ओपन एरा में अपने ग्रैंड स्लैम मेन-ड्रॉ डेब्यू पर सीडेड होने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने. 2024 फ्रेंच ओपन में जब उन्होंने अपना मेजर डेब्यू किया तो वह नंबर 31 सीड थे, जहां उन्होंने पहले राउंड में पूर्व वर्ल्ड नंबर 10 पाब्लो कैरेनो बुस्टा को हराया. वह 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे राउंड में भी पहुंचे, जहां उन्होंने इंग्लैंड के जैक ड्रेपर को हराया, जो बाद में उसी साल जून में वर्ल्ड नंबर 4 बने.

जोकोविच पर मिली जीत अब तक की उनकी सबसे बड़ी जीत है, और नावोन 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन का सामना करने और उन्हें हराने से बहुत खुश थे.

मुकाबले के बाद मारियानो नावोन ने जियस्टार पर कहा,"अभी यह यकीन न होने वाला एहसास है. नोवाक बचपन से ही मेरे आइडल रहे हैं. कुछ साल पहले तक मैं टॉप 100 से बाहर था, इसलिए 2023 तक मैं उन्हें देख भी नहीं पाया था. यह अविश्वसनीय है - 2026 में आर्थर ऐश पर नोवाक को हराना, जो मेरे खेले गए सबसे अच्छे कोर्ट्स में से एक है. मैं यहां अपनी मां, अपने पिता और अपनी पूरी टीम के साथ हू, और अर्जेंटीना में मेरा परिवार भी निश्चित रूप से बहुत खुश होगा. यह बहुत मायने रखता है."

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