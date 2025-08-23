क्रिकेट वर्ल्ड कप के 16 लाख रुपये से कितने गुणा महंगा बिकेगा यूसएस ओपन का टिकट- सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश!

साल 2025 का चौथा और आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यूएस ओपन कल रविवार से शुरू हो रहा है. करीब डेढ़ सौ साल पहले 1881 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट की लोकप्रियता का आलम ये है कि इसके टिकट अनाप-शनाप दामों में खरीदकर भी फ़ैन्स न्यूयॉर्क में फ्लशिंग मीडोज़ के आर्थर एश स्टेडियम में पहुंचकर मैच देखना चाहते हैं. कमाल की बात ये है कि 2025 में होनेवाले यूएस ओपनं के सबसे महंगे टिकट की कीमत के कई लाख रुपये पहुंचकर रिकॉर्ड बनाने का अनुमान लगाया जा रहा है.

यूएस ओपन टेनिस की अबतक की की सबसे महंगी टिकट

2025 में होनेवाले 145वें यूएस ओपन टूर्नामेंट से पहले, 2,000 से ज़्यादा टिकटों की कीमतों का विश्लेषण करने के बाद वेगसइनसाइडर ने अनुमान लगाया है कि टूर्नामेंट के फ़ाइनल के टिकट की कीमत 45,561 डॉलर यानी तकरीबन 40 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी, जो दुनिया में अबतक के टेनिस की दुनिया की सबसे महंगी टिकट साबित होगी.

विंबलडन: सिनर VS अल्काराज मैच के टिकट की कीमत

लगभग डेढ़ महीने पहले, जब जैनिक सिनर का विंबलडन फ़ाइनल में कार्लोस अल्काराज़ से मुकाबला हुआ था, तो SW19 में टिकट पाने के लिए प्रशंसकों में होड़ मच गई थी. कुछ प्रशंसकों ने सेंटर कोर्ट में टिकट के लिए 27,048 डॉलर यानी करीब 24 लाख रुपये तक चुकाए थे.

न्यूयॉर्क में महंगे-सस्ते टिकट

कल से शुरू होनेवाले यूएस ओपन से पहले वेगसइनसाइडर ने 2025 कें सिंगल्स फ़ाइनल के लिए अलग-अलग टिकट-विक्रय प्लेटफ़ॉर्म पर 2,074 से ज़्यादा टिकटों की कीमतों का विश्लेषण किया, ताकि औसत टिकट मूल्य के साथ-साथ मौजूदा उपलब्ध सबसे ऊंची और सबसे कम कीमतों का भी पता चल सके.

सबसे महंगा टिकट 40 लाख रुपये का

वेगसइनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, यूएस ओपन (रविवार, 7 सितंबर को) के मेन्स सिंगल्स इवेंट के लिए औसत टिकट की कीमत $4,058 यानी 3.5 लाख रुपये से ज़्यादा है. जबकि मेन्स सिंगल्स का सबसे सस्ता टिकट भी $429 यानी करीब 4300 रुपये का है. वहीं फ़ाइनल इवेंट के लिए सबसे महंगा टिकट $45,561 यानी करीब 40 लाख रुपये है.

महिला सिंगल्स फ़ाइनल के टिकट की कीमत

इस बीच, यूएस ओपन (शनिवार, 6 सितंबर को) में महिला एकल फ़ाइनल देखने के लिए औसत टिकट की कीमत $1,869 है. यूएस ओपन में महिला फ़ाइनल देखने के लिए सबसे सस्ती टिकट की कीमत $351 है. जबकि फ़ाइनल देखने के लिए सबसे महंगी टिकट की कीमत $17,003 है.

फाइनल में सिनर-अल्काराज-जोकोविच बढ़ाएंगे टिकट की कीमत?

स्पेन के कार्लोस अल्काराज़ ने 2022 में अपना एकमात्र यूएस ओपन खिताब जीता था और सर्बिया के 24 ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच ने फ्लशिंग मीडोज़ में चार खिताब जीते हैं. पिछले साल के यूएस ओपन चैंपियन यानिक सिनर टॉप रैंकिंग खिलाड़ी के रूप में शुरुआत करेंगे। टेनिस फैन्स सिनर और अल्काराज़ के बीच विंबलडन फ़ाइनल के दोबारा होने की उम्मीद कर रहे हैं तो जोको के फैन्स उनसे उनके 25वें ग्रैंड स्लैम- यानी ये दिल मांगे मोर- ख़िताब की उम्मीद कर रहे हैं.

खेलों की दुनिया के कुछ सबसे महंगे टिकट

अल नासिर/ अल-हिलाल VS PSG 2023: 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 22.6 करोड़ रुपये- मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रोनाल्डो बनाम मेस्सी के 'बियॉन्ड इमैजिनेशन' टिकट के लिए करीब 23 करोड़ रुपये की कीमत अदा की गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिंक खेलों की दुनिया की ये अबतक की सबसे महंगी टिकट साबित हुई.



MLB वर्ल्ड सीरीज़ 2016: 1.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 10 करोड़ रुपये (शिकागो क्लब्स बनाम क्लीवलैंड इंडियंस) तक गई.

विंबल्डन 2024: रॉयल बॉक्स मेन्स सिंगल्स फाइनल की टिकट $355,682 यानी करीब 3.1 करोड़ रुपये तक गई.

फीफा वर्ल्ड कप 2022: अर्जेन्टीना और फ्रांस के बीच वर्ल्ड कप फाइनल का एक VIP टिकट $210,00 यानी 1 करोड़ 80 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत में बिका.

क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप के लीग स्टेज मैच की टिकट 16 लाख रुपये से ज़्यादा महंगी बिकी थी.