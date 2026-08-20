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पाकिस्तान पर जीत के बाद अमित शाह ने बताई टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत, कहा- दबदबा बरकरार है

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के अपने आखिरी लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से मात देकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस शानदार जीत पर खुशी जताई है.

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पाकिस्तान पर जीत के बाद अमित शाह ने बताई टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत, कहा- दबदबा बरकरार है
Hockey India
IANS

एफआईएच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के अपने आखिरी लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से मात देकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस शानदार जीत पर खुशी जताते हुए कहा है कि टीम ने दशकों से चले आ रहे भारत के दबदबे को बनाए रखा. 

इस जीत के साथ भारतीय टीम ने अगले राउंड में अपनी जगह बना ली है. वहीं, हार के साथ पाकिस्तान का विश्व कप में सफर समाप्त हो गया है. पिछले दशक में भारत का अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर दबदबा रहा है और 2016 से सीनियर और जूनियर स्तर पर खेले गए सभी मुकाबलों में भारत ने उन्हें हराया है.

पाकिस्तान को हराने पर टीम इंडिया को बधाई- अमित शाह

भारत की शानदार जीत पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने टीम को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'आज हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के मैच में पाकिस्तान को हराने पर टीम इंडिया को बधाई. खेल पर शानदार पकड़ और बेहतरीन खेल कौशल के साथ, आपने दशकों से चले आ रहे भारत के दबदबे को बनाए रखा है. मेरी तरफ से आगामी मैचों के लिए शुभकामनाएं.'

बुधवार को एमस्टेलवीन के वैगनर हॉकी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक ने 2-2 गोल किए. हरमनप्रीत ने 5वें और 21वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर से गोल किए, जबकि अभिषेक ने 11वें और 24वें मिनट में फील्ड गोल किए. पाकिस्तान के लिए हनान शाहिद ने दो और सुफियान खान ने एक गोल करके अंतर कम किया. हार्दिक सिंह ने भारत के लिए पांचवां गोल किया.

भारत ने संयम के साथ मैच के आखिरी पल खेले और 5-3 से जीत हासिल की. ​​इस नतीजे से भारत पूल-डी में दूसरे स्थान पर रहा और सेमीफाइनल में जगह बनाने की दौड़ में मजबूती से बना रहा, जबकि इंग्लैंड पूल विनर के तौर पर आगे बढ़ा और पाकिस्तान तथा वेल्स क्लासिफिकेशन चरण में पहुंच गए.

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