IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद हरमनप्रीत का अलर्ट, बताई भारत की कमजोर कड़ी

बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ हुए रोमांचक मुकाबले में भारत भले ही जीत गया हो, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत सिंह का मानना ​​है कि FIH वर्ल्ड कप के अहम दौर में वे डिफेंस में कोई चूक नहीं कर सकते. भारत ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ 5-3 से जीत हासिल करके अपना दशकों पुराना जीत का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हरमनप्रीत ने उन कमियों को तुरंत पहचान लिया जिन्हें अगले दौर में टॉप टीमों के खिलाफ मुकाबले से पहले ठीक करने की जरूरत है.

मैच के बाद हरमनप्रीत ने कहा, 'आगे बढ़कर कुछ मौके चूकना ठीक है, लेकिन हम पीछे (डिफेंस में) कोई गलती नहीं कर सकते.' भारतीय कप्तान को खास तौर पर इस बात की चिंता थी कि अटैकिंग हाफ में बॉल जीतने के बाद टीम उसे अपने पास बनाए रखने में नाकाम रही.

छोटी-छोटी गलतियों से बचने की जरूरत

हरमनप्रीत ने कहा, 'अगर आप 25-मीटर के दायरे में बॉल जीत रहे हैं, तो हमें उसे अपने पास बनाए रखना चाहिए. हम कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियां कर रहे हैं जिनसे बचा जा सकता है. हमने पिछले दो मैचों में तीसरे क्वार्टर में धीमी शुरुआत से बचने के बारे में बात की थी, लेकिन आज भी हमने वही गलती की. अगले मैच के लिए यह हमारे लिए एक अच्छा सबक है.' हरमनप्रीत ने खुद आगे बढ़कर पेनल्टी कॉर्नर से दो गोल किए.

हालांकि, कप्तान को भारत के कुल प्रदर्शन में कई सकारात्मक बातें भी दिखीं, खासकर उनके अटैकिंग खेल और बॉल को घुमाने (बॉल सर्कुलेशन) के तरीके में. उन्होंने कहा, 'अगर आप हमारे सर्कल में घुसने, बॉल पर कब्जा रखने, बनाए गए मौकों और पासिंग को देखें, तो सब कुछ उम्मीद के मुताबिक था. मैं प्रदर्शन से बहुत खुश हूं.'

क्या बोले हेड कोच क्रेग फुल्टन?

भारत की इस रोमांचक मुकाबले के दबाव को संभालने की क्षमता से हेड कोच क्रेग फुल्टन भी खुश थे. उन्होंने कहा कि इतने बड़े मौके के बावजूद उनके खिलाड़ी गेम प्लान पर डटे रहे. फुल्टन ने कहा, 'यह एक बड़े मौके पर खेला गया बड़ा मैच था और हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा था. मुझे खुशी है कि हम अपने प्लान पर कायम रहे. टीम जिस तरह से खेली, उससे मैं खुश हूं.'

भारतीय खेमे में कभी कोई घबराहट नहीं

दो गोल करने वाले अभिषेक ने कहा कि पाकिस्तान की वापसी की कोशिशों के बावजूद भारतीय खेमे में कभी कोई घबराहट नहीं हुई. उन्होंने कहा, 'कोई घबराहट नहीं थी. हमने अपने प्लान के मुताबिक खेला और सफल रहे. हमें पता था कि हम किसी भी पल ढिलाई नहीं बरत सकते.'

पाकिस्तान के सूफियान खान ने हार पर क्या कहा?

वहीं, पाकिस्तान के सूफियान खान ने माना कि मजबूत भारतीय टीम के खिलाफ उनकी टीम की गलतियां उन पर भारी पड़ीं. उन्होंने कहा, 'हमने कई गलतियां कीं और हमें कड़ी मेहनत करनी होगी. भारत एक बहुत अच्छी टीम है और उम्मीद है कि हम इससे सीखेंगे और अगले महीने होने वाले एशियाई खेलों में और मज़बूती से वापसी करेंगे.'

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