आसान नहीं थी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की रेस, अहमदाबाद ने कैसे मारी बाज़ी! जानें पूरी टाइमलाइन

Ahmedabad Set to Host 2030 Commonwealth Games: भारत सरकार शुरुआत से ही भारत में पहले 2032 और फिर 2036 के ओलिंपिक खेलों के आयोजन को अपना निशाना बनाती रही है. ऐसे में 2030 के XXIVवें कॉमनवेल्थ गेम्स का अहमदाबाद में आयोजन एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है. कॉमनवेल्थ गेम्स के एक्ज़ेक्यूटिव बोर्ड ने इस बारे में अपनी सहमति दे दी है, 26 नवंबर को इस फैसले पर मुहर लग जानी है. इत्तिफाकन 2030 में अहमदाबाद में होने वाले क़मनवेल्थ गेम्स इन खेलों के शताब्दी समारोह गेम्स (1930 में हैमिल्टन, कनाडा में शुरू हुए कॉमनवेल्थ गेम्स) भी साबित होंगे.

8 महीने पहले ही शुरू हो गई रेस

इन गेम्स के आयोजन के लिए 31 मार्च 2025 तक दुनिया भर के शहरों को अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर करनी थी. फिर अगले 5 महीने में 31 अगस्त तक इन शहरों को 'बिड डॉज़ियर या बिड डॉक्यूमेंट' पेश करना था. इस डॉक्यूमेन्ट में सभी शहरों को खेल कैसे कराएंगे इस बारे में विस्तार से बताना था. अगले तीन महीने यानी नवंबर के आखिर तक कॉमनवेल्थ गेम्स की पेरेंट बॉडी को इसपर फैसला लेना है. आखिरकार भारत (अहमदाबाद) और नाइजीरिया (राजधानी अबुजा) ने ‘2030 के शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स' के लिए 31अगस्त की डेडलाइन से पहले आयोजन के लिए अपने प्रस्ताव पेश कर दिये.

जनवरी 2025 से ही शुरू हो गई भारत की तैयारी

जनवरी 2025 में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने गांधीनगर में कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन CGF के उपाध्यक्ष क्रिस जेनकिंस से मुलाकात की. इसी बैठक में कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी के लिए गुजरात की बोली और इन खेलों के आयोजन के लिए शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात हुई. ये भी साफ किया गया कि भारत 2036 के ओलिंपिक खेलों का आयोजन भी करना चाहता है.

16 फरवरी 2025 को, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी केटी सैडलेयर ने 2036 ओलंपिक के लिए एक सीढ़ी के रूप में भारत की बोली के लिए अपने समर्थन का एलान कर दिया.

21 मार्च 2025 को भारत सरकार की अनुमति और सहमति के साथ भारतीय ओलिंपिक संघ IOA ने पत्र- लेटर ऑफ इंटेरेस्ट के साथ अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर कर दी.

जून 2025 में, भारतीय सरकारी और खेल अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कॉमनवेल्थ गेम्स के हेडक्वार्टर लंदन, इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ खेल महासंघ के मुख्यालय में मुलाकात की और खेलों के आयोजन और इसकी विरासत के बारे में बात की. और फिर ये इस प्रक्रिया में बहुत तेज़ी आ गई.

13 अगस्त 2025 को IOA ने अपनी विशेष आम बैठक के दौरान बोली को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी. दो हफ्ते बाद ही डेडलाइन से पहले भारत सरकार ने इस बोली को मंजूरी दे दी और CGF को भरोसे में लेकर 2036 ओलंपिक का एक तरह से रोडमैप भी पेश किया. शुरुआत में अहमदाबाद के साथ भुवनेश्वर को भी दावेदार शहर की तरह पेश किया गया जिसमें आखिरकार अहमदाबाद लेकर भारतीय खेमें में सहमति बन गई.

फाइनल रेस में अहमदाबाद सबसे आगे

सितंबर 2025 में CGF के हेडक्वार्टर लंदन में भारतीय ओलिंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, गुजरात के गृह और खेल मंत्री हर्ष सांघवि, भारतीय ओलिंपिक संघ के सीईओ रघुराम अय्यर और गुजरात में खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधि विभाग के सेक्रेटरी अश्वनि कुमार की टीम ने खेलों के लिए प्रेज़ेन्टेशन भी दिया. अहमदाबाद ने प्रेज़ेन्टेशन के ज़रिये भी फैसला अपने हक में करवा लिया.

गृहमंत्री अमित शाह ने दी बधाई

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X' पर एक पोस्ट में, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा, "भारत के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का दिन. अहमदाबाद में 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रमंडल संघ की सराहना के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को बधाई. यह पीएम श्री नरेन्द्र मोदी जी के भारत को विश्व खेल मानचित्र पर स्थापित करने के लिए अथक प्रयासों का एक शानदार समर्थन है. विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण और देश भर में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी ने भारत को एक खेल गंतव्य बना दिया है."

