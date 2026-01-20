विज्ञापन
बैडमिंटन क्वीन की विदाई: साइना नेहवाल ने पहली बार की रिटायरमेंट पर बात, घुटने के अर्थराइटिस ने रोकी रफ्तार

Saina Nehwal Announce Retirement: ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने प्रतिस्पर्धी खेल से संन्यास की पुष्टि करते हुए कहा कि उनका शरीर अब एलीट खेल की मांगों के अनुरूप उनका साथ नहीं दे रहा है.

  • साइना नेहवाल ने प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन से संन्यास की आधिकारिक घोषणा की है और इसके पीछे स्वास्थ्य कारण हैं
  • उनके घुटने में गंभीर अर्थराइटिस की समस्या है जिससे वे अब उच्च स्तरीय खेल नहीं खेल पा रही हैं
  • साइना ने आखिरी बार सिंगापुर ओपन 2023 में प्रतिस्पर्धी मैच खेला था और दो साल पहले खेलना छोड़ दिया था
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Saina Nehwal Announce Retirement: ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने प्रतिस्पर्धी खेल से संन्यास की पुष्टि करते हुए कहा कि उनका शरीर अब एलीट खेल की मांगों के अनुरूप उनका साथ नहीं दे रहा है. साइना ने बताया कि उनके घुटने में गंभीर अर्थराइटिस की समस्या है, जिसकी वजह से उनके लिए प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन खेलना अब संभव नहीं रह गया है. लंदन ओलंपिक 2012 की कांस्य पदक विजेता साइना ने आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच 2023 सिंगापुर ओपन में खेला था. एक पॉडकास्ट में कहा,"मैने दो साल पहले ही खेलना छोड़ दिया था. मुझे लगा कि मैंने अपनी शर्तों पर खेलना शुरू किया और अपनी शर्तों पर ही विदा लूंगी तो घोषणा करने की जरूरत ही नहीं थी." उन्होंने कहा,"अगर आप और खेलने में सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं.

