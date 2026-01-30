विज्ञापन

परिणीति चोपड़ा ने किया साइना नेहवाल को 'अनफॉलो'! बैडमिंटन प्लेयर की बायोपिक में किया था काम

साइना नेहवाल ने बायोपिक करने के बाद परिणीति चोपड़ा द्वारा उन्हें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने पर रिएक्शन देते हुए कहा- हमने दोस्त नहीं बनाई. 

परिणीति चोपड़ा द्वारा अनफॉलो किए जाने पर आया साइना नेहवाल का रिएक्शन
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा, जो बीते काफी समय से एक्टिंग से दूर हैं. उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें बायोपिक ड्रामा भी शामिल हैं. उन्होंने बैडमिंटल चैंपियन साईना नेहवाल का किरदार पर्दे पर निभाया, जिसे काफी तारीफें मिलीं. लेकिन हाल ही में कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने नोटिस किया कि परिणीति चोपड़ा ने साईना नेहवाल को इंस्टाग्राम पर फॉलो बैक नहीं किया है. इस पर बैडमिंटन प्लेयर ने सुभोजीत घोष के यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में रिएक्शन दिया है और बताया कि वह एक्ट्रेस से प्रोफेशनल कमिटमेंट के चलते प्रोजेक्ट के लिए मिली हैं और उनके बीच कोई दोस्ती नहीं हुई थी. 

साईना नेहवाल ने कहा, सच कहूं तो मैंने यह नोटिस नहीं किया और ना कभी ध्यान गया है इसमें. क्योंकि लाइफ बहुत बिजी रही है. मेरी ट्रेनिंग और टूर्नामेंट्स और इवेंट्स की इस चीज पे ध्यान नहीं गया. जितना भी बातें हुई हैं हमारी. यह ऐसा नहीं था कि हम दोस्त बन गए थे कुछ... कुछ सेशन में मैं ऐसी थी कि प्रेफोशनली कह रही थी कि मैंने लाइफ में क्या क्या किया, मैंने कुछ बोला ही नहीं कि मैंने दोस्ती की थी या कुछ. 

आगे उन्होंने कहा, यह बिल्कुल प्रोफेशनल काम था, जिसके लिए वो वहां थीं और मैं यह जानती थीं. मैं अपनी ट्रेनिंग में बिजी थी तो मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाई. कि हम डिनर या लंच पे जाए. उतना कभी हुआ नहीं. जितना भी 1-2 घंटे में, 2-3 हफ्तों में हम मिलके, डायरेक्टर साब वहां थे. और मैंने अपनी जर्नी के बारे में उन्हें बताया . यह सब. ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमने बहुत टाइम बिताया किया ताकि हम दोस्त बन सके. यह ज्यादातर सिर्फ काम के लिए था, जो वह करने वाली थीं. लेकिन हमने कुछ ज्यादा दोस्ती नहीं बनाई थी तो फॉलो या अनफॉलो.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 2021 में साईना सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसे मिक्स्ड रिव्यू मिले थे. लेकिन परिणीति की परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया था. वहीं प्राइम वीडियो पर फिल्म स्ट्रीम हो रही है.  

