अक्षय खन्ना के Dhurandhar डांस स्टेप को Saina Nehwal ने किया रिक्रिएट, वीडियो में पापा पर टिकी रह गई फैंस की नजर

बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल भी अब इंटरनेट पर अक्षय खन्ना के धुरंधर गाने के स्वैग से भरे एंट्री सीक्वेंस की दीवानी हो गई हैं. उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जो ट्रैक FA9LA पर सेट है.वह सिर्फ़ गाना गुनगुनाने के बजाय, वह इस आइकॉनिक स्टेप को दोहराती नजर आ रही हैं.

नई दिल्ली:

Saina Nehwal recreate Akshaye Khanna Dhurandhar dance step: बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल भी अब इंटरनेट पर अक्षय खन्ना के धुरंधर गाने के स्वैग से भरे एंट्री सीक्वेंस की दीवानी हो गई हैं. उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जो ट्रैक FA9LA पर सेट है.वह सिर्फ़ गाना गुनगुनाने के बजाय, वह इस आइकॉनिक स्टेप को दोहराती नजर आ रही हैं.हाल ही में एक आउटिंग के दौरान साइना ने अक्षय का ज़बरदस्त एंट्री मूव करने की कोशिश की, लेकिन असली शो-स्टीलर उनके पिता निकले. अक्षय खन्ना के स्वर्गीय पिता और महान एक्टर विनोद खन्ना के सहज चार्म को दिखाते हुए, साइना के पापा फ्रेम में आए और क्लासिक पोज़ दिए, जिससे फैंस बहुत खुश हुए.

उनके कैप्शन ने पिता-बेटी के प्यारे पल को बयां कर दिया. कैप्शन में लिखा था, "जब आप #AkshayeKhanna के फैन हों, और पापा #VinodKhanna के फैन हों." बहरीनी रैपर फ्लिपराची का बनाया हुआ गाना FA9LA, अक्षय खन्ना के रहमान डकैत के तौर पर ग्रैंड इंट्रोडक्शन के दौरान बजता है, जो एक पाकिस्तानी क्राइम लॉर्ड से पॉलिटिकल बिगविग बन जाता है.यह फिल्म के सबसे वायरल सीक्वेंस में से एक बन गया. यह हाइप तब और बढ़ गई, जब रणवीर सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर गाना शेयर किया, और  कहा, “तो यह रहा फिल्म का वह ट्रैक.”

धुरंधर के बारे में 
धुरंधर में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन लीड रोल में हैं. मिले-जुले रिव्यू के बावजूद, फिल्म ने दर्शकों के बीच पॉजिटिव वर्ड ऑफ़ माउथ बनाया है और अपने ओपनिंग वीकेंड में दुनिया भर में 152 करोड़ की कमाई की.

