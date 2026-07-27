Commonwealth Games 2026: राजा मुथुपंडी ने वेटलिफ्टिंग में भारत की झोली में डाला सिल्वर मेडल

Commonwealth Games 2026, Raja Muthupandi: भारत के राजा मुथुपंडी ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के 65 किग्रा वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर शानदार वापसी की. यह देश के लिए दिन का तीसरा मेडल था और इसने भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम के बेहतरीन प्रदर्शन को जारी रखा. ESPN के अनुसार, 26 वर्षीय खिलाड़ी ने कुल 286 किग्रा वज़न उठाया - स्नैच में 126 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 160 किग्रा - और पोडियम पर दूसरा स्थान हासिल किया. मलेशिया के अज़नील बिन बिदिन मोहम्मद ने कॉमनवेल्थ गेम्स के रिकॉर्ड 299 किग्रा के कुल वज़न के साथ गोल्ड मेडल जीता. इसके साथ ही उन्होंने गोल्ड कोस्ट 2018 और बर्मिंघम 2022 में जीत के बाद लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स खिताब अपने नाम किया.
राजा ने अपने दूसरे प्रयास में स्नैच में 126kg का बेस्ट लिफ़्ट करके अपने अभियान की ज़बरदस्त शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने क्लीन एंड जर्क में भी अपने दूसरे प्रयास में 160kg का सफल लिफ़्ट किया और कुल 286kg के स्कोर के साथ ग्लासगो में भारत के लिए एक और मेडल जीता.
यह सिल्वर मेडल राजा की शानदार वापसी का सबूत है, जिनका करियर 2019 में कोहनी के लिगामेंट की गंभीर चोट के कारण लगभग खत्म हो गया था. रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया में COVID-19 महामारी के कारण और रुकावट आई, जबकि ज़्यादा वज़न वाली कैटेगरी में जाने के समय जेरेमी लालरिनुंगा का भी उदय हुआ, जिससे राजा बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की दौड़ से बाहर हो गए.
65kg कैटेगरी शुरू होने के बाद उन्होंने नेशनल टीम में वापसी की और इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे प्रदर्शन किए, जिसमें 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 299kg के पर्सनल-बेस्ट टोटल के साथ नौवां स्थान हासिल करना शामिल है.
रविवार को वेटलिफ़्टिंग में भारत के मेडल की संख्या में इस सिल्वर मेडल का भी इज़ाफ़ा हुआ. इससे पहले, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू ने महिलाओं की 48kg कैटेगरी में लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल जीता, जबकि चनंबम ऋषिकंत सिंह ने पुरुषों के 60kg इवेंट में सिल्वर मेडल जीता.
राजा के पोडियम फ़िनिश के साथ, भारत ने दिन का अपना तीसरा मेडल जीता - और ये सभी वेटलिफ़्टिंग से आए - जो देश के कॉमनवेल्थ गेम्स अभियान में इस खेल के लगातार योगदान को दिखाता है.
दूसरी ओर, पुरुषों के मुक़ाबले में आदित्य प्रताप यादव के बाहर होने के बाद भारत के बॉक्सिंग अभियान को गेम्स में पहला झटका लगा. भारतीय बॉक्सर को युगांडा के नूहू बैटे से प्री-क्वार्टर फ़ाइनल मुक़ाबले में 3-2 के करीबी स्प्लिट फ़ैसले में हार का सामना करना पड़ा, जो ग्लासगो 2026 में भारत की बॉक्सिंग में पहली हार थी.
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