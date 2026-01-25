'सबसे पहले हनुमान मंदिर जाऊंगा' पद्म सम्मान मिलने पर बोले पैरा एथलीट प्रवीण कुमार

वर्ल्ड कप विजेता कप्तान मुंबई चा राजा पद्म पुरस्कार हासिल करने वाले चुनिंदा क्रिकेटर बन गए हैं. इसके साथ ही रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, कपिलदेव, एमएस धोनी, सुनील गावस्कर, विराट कोहली और आर अश्विन जैसे दिग्गजों की एलीट लिस्ट में शामिल हो गए हैं. इसी लिस्ट में पेरिस पैरालिंपिक्स के गोल्ड मेडल विजेता प्रवीण कुमार का भी नाम जुड़ गया है. और नाम जुड़ा है महिला हॉकी के प्रख्यात कोच बलदेव सिंह का भी. गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने पद्म सम्मानों का ऐलान किया है. इस बार खेल जगत से सिर्फ एक हस्ती को पद्म भूषण, मिला है जबकि 8 दिग्गजों को पद्म श्री सम्मान दिया गया है.

विजय अमृतराज को पद्म भूषण

भारत के महान टेनिस खिलाड़ी 72 साल के विजय अमृतराज का नाम पद्म भूषण सम्मान के लिए एलान किया गया है. यूएस ओपन और विंबलडन के मेन्स सिंगल्स का क्वार्टर फ़ाइनल खेल चुके विजय अमृराज ने अपने करियर में ब्योन बोर्ग जैसे चैंपियन को भी शिकस्त दी. भारत को डेविस कप के फ़ाइनल में पहुंचाने में भी विजय अमृतराज हीरो रहे थे.

'सबसे पहले हनुमान मंदिर जाऊंगा, प्रैक्टिस करूंगा'

पेरिस ओलिंपिक्स के गोल्ड मेडल विजेता प्रवीण कुमार उन हस्तियों में शामिल हैं, जिन्होंने इस साल पद्म सम्मान दिया गया है. पद्म पुरस्कारों का ऐलान होने के बाद प्रवीण ने NDTV संवाददाता विमल मोहन से EXCLUSIVE बात करते हुए कहा,"बहुत खुश हूं सर, बहुत ठंड है. अभी तो मां-पिताजी से आशीर्वाद लिया है. सबसे पहले हनुमान मंदिर जाना है और कल सुबह प्रैक्टिस करनी है."

NDTV से बात करते हुए प्रवीण कहते हैं,"मेरा टारगेट एशियाड में गोल्ड रीपीट करना है. लॉस एंजेल्स में दुबारा अपने मेडल के साथ राष्ट्रगान सुनना चाहता हूं. बहुत मेहनत कर रहा हूं. आपको ज़रूर मिठाई खिलाउंगा."

NDTV से बात करते हुए प्रवीण के कोच डॉ. सत्यपाल कहते हैं,"प्रवीण ने 22 साल की उम्र में ओलिंपिक का सिल्वर समेत दो मेडल जीत लिए, अर्जुन पुरस्कार मिल गया और अब पद्म श्री भी. इस उम्र में किस खिलाड़ी को ये सब हासिल हो पाता है. हम सब बेहद खुश हैं."

कोच बलदेव सिंह को पद्म श्री

भारतीय मेन्स हॉकी टीम और महिला हॉकी के प्रख्यात कोच बलदेव सिंह को पद्म श्री के लिए नवाज़ा जा रहा है. बलदेव सिंह ने भारतीय महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल समेत तकरीबन 80 पुरुष और महिला खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में अहम रोल निभाया. 74 साल के बलदेव इन दिनों लुधियाना में रहते हैं.

NDTV से बात करते हुए उन्होंने कहा,"शाहाबाद में मैने कई लड़कियों को तराशा. लेकिन शाहाबाद की अभी हालत देखकर दुख होता है. मैं उसे फिर से उठाने की कोशिश करना चाहता हूं. मैं शाहाबाद को फिर से अपना वक्त और योगदान देना चाहता हूं."

NDTV से बात करते हुए वो कहते हैं,"मैंने तो ना तो द्रोणाचार्य पुरस्कार अवार्ड पुरस्कार के लिए अप्लाई किया ना ही पद्म श्री के लिए. मगर मुझे मिला तो लगता है, भगवान सब करते हैं."

'सिलमबट्टम'- के पजनिवेल को पद्म श्री

श्री के पजनिवेल- पुडुरेरी- पद्म श्री- के पजनिवेल को तमिलनाडु में भारत के पारंपरिक मार्शल आर्ट- ‘सिलमबट्टम' को बचाने और उसे प्रोमोट करने के लिए पद्म श्री से नवाज़ा जा रहा है. 53 साल के पजनिवेल पिछले चार दशकों से इस मार्शल आर्ट को सीख-सिखा रहे हैं. पजनिवेल, पुडुचेरी के पूर्णाकुप्पम इलाके के रहनेवाले हैं. सिलामबट्टम या सिलामबम 2000 साल पुराना भारत का पारंपरिक मार्शल आर्ट गेम है जिसमें छड़ी का अहम रोल होता है.

इस साल इन्हें मिला पद्म सम्मान

विजय अमृत राज - पद्म भूषण -

बलदेव सिंह - पद्मश्री

हरमनप्रीत कौर भुल्लर - पद्मश्री

भगवानदास रायकवार- पद्मश्री

प्रवीण कुमार- पद्मश्री

के पजानिवेल- पद्मश्री

रोहित शर्मा- पद्मश्री

सविता पुनिया- पद्मश्री

व्लादिमीर मेस्टविरिश्विली- पद्मश्री

