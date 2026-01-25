43 चौके, 7 छक्के... झारखण्ड के कप्तान का तहलका, 23 की उम्र में खेली 400 रनों की पारी, रचा इतिहास

Rajan Deep 400 Runs in CK Nayudu Trophy: सीके नायडू ट्रॉफी अंडर-23 टूर्नामेंट में झारखण्ड के कप्तान राजन दीप ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने मेघायल के खिलाफ मुकाबले में 400 रनों की पारी खेली. राजन ने शानिवार को अपना 400 रन पूरे किए. झारखण्ड के कप्तान ने अपनी पारी के दौरान 43 चौके लगाए और 7 छक्के. वो 400 के स्कोर पर नाबाद लौटे. राजन सीके नायडू ट्रॉफी में 400 रनों की पारी खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. राजन ने अपने 400 रनों पूरे करते ही पारी घोषित की थी. दूसरे दिन का खेल समाप्त होने कर मेघालय ने 75 के स्कोर पर 7 विकेट गंवा दिए थे, जबकि रविवार को मेघायल की पहली पारी पहले 102 पर सिमटी. इसके बाद दूसरी पारी 261 पर. मेघायल रविवार को यह मुकाबला पारी और 337 रनों से हार गई.

राजन दीप ने रचा इतिहास

मेघायल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. झारखण्ड की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और उसने 33 के स्कोर पर विषेश दत्ता और आर्यन हुड्डा के विकेट गंवा दिए थे. लेकिन फिर कप्तान ने तीसरे विकेट के लिए नकुल यादव के साथ 276 रनों की साझेदारी की. नकुल 113 रन बनाकर आउट हुए.

इसके बाद राजन ने कौनाइन कुरैश के साथ पांचवें विकेट के लिए 155 रनों की साझेदारी की. जबकि छठे विकेट के लिए नितेन पांडे के साथ 173 रनों की साझेदारी की है. झारखण्ड ने पहली पारी 700 पर घोषित की. राजन ने अपनी पारी के दौरान 387 गेंदों का सामना किया. उन्होंने अपनी पारी में 53.50 प्रतिशत रन बाउंड्री के जरिए बनाए. जबकि 147 सिंगल दौड़कर लिए. राजन ने मैदान के चारों ओर रन बनाए.

Jharkhand's Rajan Deep became the second batter to hit a quadruple century in the U23 Col CK Nayudu Trophy.#Cricket #BCCI pic.twitter.com/FzJkNMq1Q2 — Indian Domestic Cricket Forum - IDCF (@IDCForum) January 24, 2026

हरियाणा के यशवर्धन दलाल के बाद राजन इस टूर्नामेंट में 400 रनों की पारी खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. यशवर्धन दलाल ने 2024/25 सीज़न में कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में 400 रनों की पारी खेली थी. उन्होंने नवंबर 2024 में मुंबई के खिलाफ 465 गेंदों पर नाबाद 428 रन बनाए थे. जिससे उनकी टीम को एक पारी और 400 रनों से जीत हासिल करने में मदद मिली.

अमित कुमार ने झटके 7 विकेट

राजन के बाद अमित कुमार ने अपना जलवा दिखाया. उन्होंने 18 ओवर में 54 रन देते हुए 7 विकेट झटके. उनकी गेंदबाजी के आगे मेघायल के बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया और पूरी टीम 102 पर सिमट गई. दूसरी पारी में मेघायल ने जरूर कुछ संघर्ष दिखाया, लेकिन टीम अधिक देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाई. पहली पारी के हीरो अमित ने दूसरी पारी में 1 विकेट लिया, जबकि तनिष के खाते में 3 सफलता आई और हर्ष राज मनिषी ने 2-2 विकेट झटके.

