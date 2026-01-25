विज्ञापन
विशेष लिंक

43 चौके, 7 छक्के... झारखण्ड के कप्तान का तहलका, 23 की उम्र में खेली 400 रनों की पारी, रचा इतिहास

Rajan Deep 400 Runs: झारखण्ड ने जारी अंडर-23 सीके नायडू ट्रॉफी में मेघायल को पारी और 337 रनों से हरा दिया है. टीम की जीत के हीरो कप्तान राजन दीप रहे, जिन्होंने शानिवार को 400 रनों की पारी खेली.

Read Time: 3 mins
Share
43 चौके, 7 छक्के... झारखण्ड के कप्तान का तहलका, 23 की उम्र में खेली 400 रनों की पारी, रचा इतिहास
Rajan Deep second player to score 400 in the CK Nayudu Trophy
  • झारखंड के कप्तान राजन दीप ने सीके नायडू ट्रॉफी में मेघालय के खिलाफ 400 रनों की नाबाद पारी खेली.
  • राजन दीप ने अपनी पारी में 43 चौके और 7 छक्के लगाए तथा 387 गेंदों का सामना किया.
  • झारखंड ने पहली पारी में 700 रन पर घोषित की, जिसमें राजन दीप ने महत्वपूर्ण साझेदारियां निभाईं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Rajan Deep 400 Runs in CK Nayudu Trophy: सीके नायडू ट्रॉफी अंडर-23 टूर्नामेंट में झारखण्ड के कप्तान राजन दीप ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने मेघायल के खिलाफ मुकाबले में 400 रनों की पारी खेली. राजन ने शानिवार को अपना 400 रन पूरे किए. झारखण्ड के कप्तान ने अपनी पारी के दौरान 43 चौके लगाए और 7 छक्के. वो 400 के स्कोर पर नाबाद लौटे. राजन सीके नायडू ट्रॉफी में 400 रनों की पारी खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. राजन ने अपने 400 रनों पूरे करते ही पारी घोषित की थी. दूसरे दिन का खेल समाप्त होने कर मेघालय ने 75 के स्कोर  पर 7 विकेट गंवा दिए थे, जबकि रविवार को मेघायल की पहली पारी पहले 102 पर सिमटी. इसके बाद दूसरी पारी 261 पर. मेघायल रविवार को यह मुकाबला पारी और 337 रनों से हार गई. 

राजन दीप ने रचा इतिहास

मेघायल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. झारखण्ड की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और उसने 33 के स्कोर पर विषेश दत्ता और आर्यन हुड्डा के विकेट गंवा दिए थे. लेकिन फिर कप्तान ने तीसरे विकेट के लिए नकुल यादव के साथ 276 रनों की साझेदारी की. नकुल 113 रन बनाकर आउट हुए. 

इसके बाद राजन ने कौनाइन कुरैश के साथ पांचवें विकेट के लिए 155 रनों की साझेदारी की. जबकि छठे विकेट के लिए नितेन पांडे के साथ 173 रनों की साझेदारी की है. झारखण्ड ने पहली पारी 700 पर घोषित की. राजन ने अपनी पारी के दौरान 387 गेंदों का सामना किया. उन्होंने अपनी पारी में 53.50 प्रतिशत रन बाउंड्री के जरिए बनाए. जबकि 147 सिंगल दौड़कर लिए. राजन ने मैदान के चारों ओर रन बनाए.

हरियाणा के यशवर्धन दलाल के बाद राजन इस टूर्नामेंट में 400 रनों की पारी खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. यशवर्धन दलाल ने 2024/25 सीज़न में कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में 400 रनों की पारी खेली थी. उन्होंने नवंबर 2024 में मुंबई के खिलाफ 465 गेंदों पर नाबाद 428 रन बनाए थे. जिससे उनकी टीम को एक पारी और 400 रनों से जीत हासिल करने में मदद मिली. 

अमित कुमार ने झटके 7 विकेट

राजन के बाद अमित कुमार ने अपना जलवा दिखाया. उन्होंने 18 ओवर में 54 रन देते हुए 7 विकेट झटके. उनकी गेंदबाजी के आगे मेघायल के बल्लेबाजों  ने सरेंडर कर दिया और पूरी टीम 102 पर सिमट गई. दूसरी पारी में मेघायल ने जरूर कुछ संघर्ष दिखाया, लेकिन टीम अधिक देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाई. पहली पारी के हीरो अमित ने दूसरी पारी में 1 विकेट लिया, जबकि तनिष के खाते में 3 सफलता आई और हर्ष राज मनिषी ने 2-2 विकेट झटके.

यह भी पढ़ें: टी-20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं ? टीम ऐलान के बाद चीफ सेलेक्टर ने बताया पाकिस्तान का स्टैंड

यह भी पढ़ें: T20 World Cup में नहीं मिली जगह तो ICC के फैसले के खिलाफ चुनौती देगा बांग्लादेश? BCB अधिकारी का आया बयान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jharkhand, Rajandeep Singh, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now