नंबर 1 पर रुमेश पथिरागे, टॉप 6 में नीरज चोपड़ा, डायमंड लीग फाइनल में क्वालिफाई करने वाले दुनिया के टॉप 6 जैवलिन थ्रोअर

Neeraj Chopra, Javelin thrower qualifying for the 2026 Diamond League Final: दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में जगह बना ली है, जो 4-5 सितंबर को ब्रुसेल्स में होगा. नीरज ने 5 में से 3 इवेंट्स (मुकाबलों) में हिस्सा नहीं लिया था, जिसमें गुरुवार, 27 अगस्त को हुई ज्यूरिख डायमंड लीग भी शामिल थी. फिर भी उन्होंने 6 खिलाड़ियों वाले फाइनल में जगह बना ली. कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन, श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरागे ने गुरुवार को 92.07 मीटर के जबरदस्त थ्रो के साथ ज्यूरिख डायमंड लीग जीती. यह उनका दूसरा सबसे अच्छा थ्रो था. यह इस साल जून में रोम डायमंड लीग में किए गए उनके 92.62 मीटर के थ्रो से बस थोड़ा ही कम था.

बता दें कि नीरज ने 21 अगस्त को लुसाने डायमंड लीग में 88.05 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जो इस सीज़न में उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन था. उन्होंने दोहा डायमंड लीग में चौथे स्थान के साथ सीजन की शुरुआत की थी, जहां उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 85.69 मीटर था. जुलाई में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले इस भारतीय जैवलिन थ्रोअर ने कुल 12 पॉइंट्स के साथ छठा स्थान हासिल किया.

हर डायमंड लीग मीट में, पुरुषों के जैवलिन थ्रो इवेंट में टॉप 8 खिलाड़ियों को पॉइंट्स दिए जाते हैं. यह पॉइंट्स एक तय क्रम में मिलते हैं, पहले स्थान के लिए 8 पॉइंट्स से लेकर आठवें स्थान के लिए एक पॉइंट तक. क्वालिफाइंग सीरीज के आखिर में, सबसे ज्यादा पॉइंट्स पाने वाले टॉप 6 एथलीट सीजन के आखिरी डायमंड लीग फाइनल में जगह बनाते हैं. अगर पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं, तो एथलीट के सीजन के सबसे अच्छे वैध प्रदर्शन के आधार पर फ़ैसला किया जाता है.

केन्या के जूलियस येगो, जो कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में जगह नहीं बना पाए थे, ज्यूरिख में 81.66 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ पांचवें स्थान पर रहे. उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि 6 खिलाड़ियों वाले डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

डायमंड लीग फाइनल 2026 के लिए क्वालिफ़ाई करने वाले एथलीट (पुरुष जैवलिन)

1. रुमेश थरंगा पथिरागे (श्रीलंका) - 39 पॉइंट

2. एंडरसन पीटर्स (ग्रेनाडा) - 35 पॉइंट

3. केशोर्न वॉलकॉट (त्रिनिदाद और टोबैगो) - 23 पॉइंट

4. कर्टिस थॉम्पसन (USA) - 20 पॉइंट

5. जूलियस येगो (केन्या) - 13 पॉइंट

6. नीरज चोपड़ा (भारत) - 12 पॉइंट

बता दें कि रुमेश पथिराज क्वालिफिकेशन स्टैंडिंग में सबसे आगे रहे, वहीं पीटर्स, त्रिनिदाद और टोबैगो के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन केशोरन वालकॉट, USA के कर्टिस थॉम्पसन, येगो और नीरज भी फ़ाइनल में पहुंच गए हैं. रुमेश ने पांच मीटिंग्स में 39 पॉइंट्स के साथ क्वालिफिकेशन स्टैंडिंग में टॉप किया. रबात डायमंड लीग को छोड़कर, जहां वह 85.97 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे, रुमेश ने इस साल बाकी चार डायमंड लीग मीटिंग्स जीतने का कमाल कर दिखाया है.

बता दें कि 2026 वांडा डायमंड लीग फाइनल 4-5 सितंबर, 2026 को होगा, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में डायमंड लीग फाइनल होगा जिसमें दुनिया के 6 पुरुष जैवलिन मुकाबला करेंगे.

ये भी पढ़ें- अरशद नदीम से आगे नीरज चोपड़ा, नंबर 1 पर रुमेश थरंगा, वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में भारत के दो जैवलिन स्टार

ये भी पढ़ें- इमरान खान...विवियन रिचर्ड्स को लेकर कपिल देव ने चुनी अपने दौर की T20 प्लेइंग 11, किसी भारतीय को नहीं दी जगह