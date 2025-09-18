विज्ञापन
विशेष लिंक

World Athletics Championship 2025? क्या खिताब बचा पाएंगे नीरज चोपड़ा? अरशद नदीम के साथ है मुकाबला

World Athletics Championships Final: वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के फाइनल मुकाबले में आज नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम एक बार फिर से आमने सामने हैं. जानें ये मुकाबला कब शुरू होगा और इसे खेल प्रेमी कहां देख सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
World Athletics Championship 2025? क्या खिताब बचा पाएंगे नीरज चोपड़ा? अरशद नदीम के साथ है मुकाबला
Neeraj Chopra and Arshad Nadeem
  • वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम आमने-सामने होंगे
  • नीरज चोपड़ा ने क्वालीफिकेशन राउंड में 84.50 मीटर से अधिक दूरी भाला फेंककर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी
  • फाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:53 बजे शुरू होगा और स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव दिखाया जाएगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

World Athletics Championships Final: एक तरफ जहां एशिया कप के 17वें सीजन के तहत भारत और पाकिस्तान की टीम एक दूसरे को टक्कर दे रही है. वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के फाइनल राउंड में दोनों देशों के भाला फेंक खिलाड़ी भी आमने सामने आ गए हैं. ये दोनों खिलाड़ी कोई और नहीं भारत के लिए दो बार ओलंपिक का खिताब जीत चुके नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के पेरिस ओलंपिक विजेता अरशद नदीम हैं. सबकी निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हुई है. 

बीते बुधवार (17 सितंबर 2025) को नीरज और अरशद ने अपने-अपने ग्रुप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था. क्वालीफिकेशन राउंड ग्रुप 'ए' में भारतीय स्टार ने 84.50 मीटर से अधिक दूरी तक भाला फेंकते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई थी. 

दोपहर 3:53 बजे देखने को मिलेगा फाइनल का रोमांचक 

फाइनल मुकाबले का रोमांच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:53 बजे से देखने को मिलेगा. इस दौरान फैंस इस मुकाबले का लाइव लुत्फ घर पर स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी और स्टार स्पोर्ट्स 2 चैनल पर उठा सकते हैं. वहीं फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार एप पर देखने को मिलेगी. 

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप  जैवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले एथलीट

नीरज चोपड़ा, एंडरसन पीटर्स, कर्टिस थॉम्पसन, जूलियन वेबर,  जैकब वडलेज,  जूलियस येगो, केशोर्न वालकॉट, डेविड वेगनर, सचिन यादव, अरशद नदीम, कैमरून मैकएंटायर और रुमेश थरंगा पाथिरेज. 

सचिन यादव भी ठोक रहे हैं ताल 

भारत की तरफ से केवल नीरज चोपड़ा ही नहीं सचिन यादव ने भी फाइनल मुकाबले के लिए क्वालीफाई किया है. 26 वर्षीय युवा एथलीट 83.67 मीटर दूर भाला फेंकते हुए 10वें पायदान पर रहा था. 

यह भी पढ़ें- क्रिकेट के दीवानों, देश में फुटबॉल का चढ़ने वाला है बुखार, मेसी की कप्तानी वाली टीम से जल्द होगा मुकाबला

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Other Sports
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com