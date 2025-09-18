World Athletics Championship 2025? क्या खिताब बचा पाएंगे नीरज चोपड़ा? अरशद नदीम के साथ है मुकाबला

World Athletics Championships Final: एक तरफ जहां एशिया कप के 17वें सीजन के तहत भारत और पाकिस्तान की टीम एक दूसरे को टक्कर दे रही है. वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के फाइनल राउंड में दोनों देशों के भाला फेंक खिलाड़ी भी आमने सामने आ गए हैं. ये दोनों खिलाड़ी कोई और नहीं भारत के लिए दो बार ओलंपिक का खिताब जीत चुके नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के पेरिस ओलंपिक विजेता अरशद नदीम हैं. सबकी निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हुई है.

बीते बुधवार (17 सितंबर 2025) को नीरज और अरशद ने अपने-अपने ग्रुप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था. क्वालीफिकेशन राउंड ग्रुप 'ए' में भारतीय स्टार ने 84.50 मीटर से अधिक दूरी तक भाला फेंकते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई थी.

दोपहर 3:53 बजे देखने को मिलेगा फाइनल का रोमांचक

फाइनल मुकाबले का रोमांच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:53 बजे से देखने को मिलेगा. इस दौरान फैंस इस मुकाबले का लाइव लुत्फ घर पर स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी और स्टार स्पोर्ट्स 2 चैनल पर उठा सकते हैं. वहीं फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार एप पर देखने को मिलेगी.

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जैवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले एथलीट

नीरज चोपड़ा, एंडरसन पीटर्स, कर्टिस थॉम्पसन, जूलियन वेबर, जैकब वडलेज, जूलियस येगो, केशोर्न वालकॉट, डेविड वेगनर, सचिन यादव, अरशद नदीम, कैमरून मैकएंटायर और रुमेश थरंगा पाथिरेज.

सचिन यादव भी ठोक रहे हैं ताल

भारत की तरफ से केवल नीरज चोपड़ा ही नहीं सचिन यादव ने भी फाइनल मुकाबले के लिए क्वालीफाई किया है. 26 वर्षीय युवा एथलीट 83.67 मीटर दूर भाला फेंकते हुए 10वें पायदान पर रहा था.

