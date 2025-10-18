विज्ञापन
आखिर क्यों गावस्कर ने कपिल देव के साथ गोल्फ खेलने के लिए किया था मना? NDTV वर्ल्ड समिट में पूर्व कप्तान ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 के दूसरे दिन भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कपिल देव ने मंच की शोभा बढ़ाई. कपिल देव ने इस दौरान सुनील गावस्कर के साथ एक दिलचस्प किस्से का जिक्र किया.

NDTV World Summit 2025

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 के दूसरे दिन भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कपिल देव ने मंच की शोभा बढ़ाई. कपिल देव ने इस दौरान सुनील गावस्कर के साथ एक दिलचस्प किस्से का जिक्र किया. कपिल देव ने बताया कि एक बार उन्होंने गावस्कर को गोल्फ खेलने के लिए बुलाया था. लेकिन उन्होंने इससे इंकार कर दिया था. 

कपिल देव ने कहा,"मैंने सुनील गावस्कर से गोल्फ खेलने के लिए कहा. उन्होंने कहा, 'मुझे 100 बनाना पसंद है.' गोल्फ़ में, यह बहुत अच्छा (स्कोर) नहीं है." कपिल देव ने इस दौरान बताया कि कपिल देव गोल्फ आप किसी भी उम्र में खेल सकते हैं और किसी खेल से संन्यास लेने के बाद आप कोई अन्य नहीं खेल सकते, लेकिन गोल्फ आसानी से खेल सकते हैं. 

कपिल देव ने कहा,"मैं सिर्फ अपना आनंद लेता हूं. अन्य लोगों को लगता है 'आप किसी भी खेल में बहुत प्रतिस्पर्धी हैं.' मैं सिर्फ खेल का आनंद लेना चाहता हूं. लोग खेल का आनंद लेना भूल जाते हैं, वे हमेशा कहते हैं, 'मैं जीतना चाहता हूं.' मैं नहीं हूं. मैं यहां जीवन का आनंद लेने आया हूं. भगवान ने मुझे प्रतिभा दी है, मैं सिर्फ खुद को अभिव्यक्त करता हूं."

