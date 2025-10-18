विज्ञापन
हमे हर विकल्प की तरफ देखना चाहिए... US में पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों पर बोले हार्वर्ड के प्रोफेसर

तरुण खन्ना ने कहा कि एक महाशक्ति बनने के लिए हमारे पास अपना विज्ञान और वैज्ञानिक क्षमता का होना जरूरी है. ऐसा नहीं हुआ तो हम हमेशा ही किसी और के बंधक ही बने रहेंगे.

नई दिल्ली:

अमेरिका में पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जॉर्ज पाउलो लेमन के प्रोफेसर तरुण खन्ना ने एक बड़ा संदेश दिया है. उन्होंने NDTV वर्ल्ड समिट में उन्होंने ऐसे छात्रों से दूसरे विकल्प खुले रखने की भी बात की. उन्होंने कहा कि हमे हर विकल्प की तरफ देखना चाहिए. इस खास मौके पर उन्होंने भारत से विज्ञान में और अधिक निवेश करने का आग्रह भी किया है. तरुण खन्ना ने कहा है कि ऐसा किए बिना कोई भी देश मध्यम-आय की स्थिति से बच नहीं पाया है.प्रोफेसर तरुण खन्ना ने अमेरिका में अनिश्चितता को देखते हुए, दुनिया के लिए जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने की तात्कालिकता और महाशक्ति बनने के लिए भारत को क्या करने की जरूरत है, भारत के छात्रों को सभी विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता के बारे में भी बात की.  

यह पूछे जाने पर कि भारत विज्ञान में सार्वजनिक निवेश प्रदर्शित करने में सक्षम क्यों नहीं है, उन्होंने कहा कि समस्या केवल देश तक ही सीमित नहीं है. मुझे लगता है कि अधिकांश विकासशील देश  जिसे हम वर्तमान में निम्न मध्यम आय वाले देश कहते हैं. मैं चाहता हूं कि हम सभी यह समझें कि कोई भी देश विज्ञान में निवेश किए बिना मध्यम आय की स्थिति से बच नहीं पाया है. ऐसा नहीं हुआ है इसलिए हमें ये करना होगा.

तरुण खन्ना ने कहा कि कुछ चीजें इंटरप्रेन्योर को वैज्ञानिकों और शैक्षणिक संस्थानों को विचारों के संसाधन के रूप में सोचने से रोक रही हैं. वैज्ञानिक उद्यमियों को ख़ारिज करते हैं, उद्यमी वैज्ञानिकों को ख़ारिज करते हैं, और हम इस आपसी संदेह में बंद हैं जिसे दूर करने की आवश्यकता है. मुझे लगता है कि अविश्वास के उस चक्र को तोड़ने के लिए उस प्रक्रिया को कैसे डिबग किया जाए, यह देखने के लिए हमें बहुत सारे प्रयोग करने की ज़रूरत है. 

लेकिन दूसरी बात जो मैं कहूंगा वह यह है कि यदि हमारे पास अपना विज्ञान और अपनी वैज्ञानिक क्षमता नहीं है, तो हम हमेशा किसी और के बंधक बने रहेंगे जिसके पास खेलने के लिए बेहतर कार्ड हैं. इसलिए बेहतर होगा कि हम अपना वैज्ञानिक कार्य एक साथ करें. नहीं तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की महाशक्ति बनना बहुत कठिन होगा. बस यही हकीकत है. अच्छी खबर यह है कि यह संभव है," उन्होंने जोर दिया.

उन्होंने आगे कहा कि इसी तर्ज पर जहां स्टार्टअप और त्वरित आर्थिक हवाएं अच्छी हैं. वहीं भारत को भी उन क्षेत्रों में निवेश करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, जिनमें लंबी अवधि की जरूरत है. मैंने आपको चीन से कुछ उदाहरण सिर्फ इसलिए दिए क्योंकि यह एक ऐसा देश है जिसने सभी को पीछे छोड़ दिया है, और इसलिए मुझे लगता है कि यह कुछ आत्मनिरीक्षण के योग्य है. वे परिमाण के कई क्रमों में रिटर्न हैं जो हम जो लक्ष्य कर रहे हैं उससे अधिक हैं - 100 गुना, 1,000 गुना, 10,000 गुना अधिक. इसलिए हमें बड़ी लीगों में खेलने की जरूरत है. 

