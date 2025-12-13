Lionel Messi: मेस्सी आ गए, मेस्सी छा गए, सोशल मीडिया क्रेजी हुआ रे, इन तस्वीरों से जादू महसूस करें

अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी ने तीन दिनी भारत दौरे के पहले दिन कोलकाता में कदम रखा, तो सड़कों से लेकर स्टेडियम तक तूफान आ गया! हैदराबाद पहुंचे, तो किंग खान से महफिल लूट ली. जब मुंबई और दिल्ली पहुंचेंगे, तो पता नहीं क्या-क्या और नजारे देखने को मिलेंगे. हैदराबाद के इवेंट्स में उप्पल के स्टेडियम में नजारा देखने को लायक था. जैसे ही दिग्गज फुटबॉलर ने स्टेडियम में कदम रखा, तो गूंज जमा हुए हजारों दर्शकों के बीच ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी साफ-साफ दिखाई पड़ी. जैसे ही गेंद पर किक पड़ी मानों पलों को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया! पूरा सोशल मीडिया दिग्गज फुटबॉलर की तारीफ से पट गया. एक से बढ़कर एक तस्वीर, वीडियो, फैंस की आवाज, जुनून आदि तमाम बातें अलग-अलग बातों में साफ देखी गईं.
ऐसा आलम दिग्गज लियोनेल मेस्सी ने शायद ही करियर में कभी देखा होगा
Leonel Messi has a huge fan following in India. The love Indians have for him is rarely seen in any other country.
बड़े-बड़े उद्योगपतियों से लेकर अभिनेताओं तक...अफसरों से लेकर नेताओं तक हर कोई मेस्सी के बहाव में बह गया
Leonel Messi With Sanjiv Goenka!
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पिछले कई दिनों से फुटबॉल मुकाबले की तैयारी कर रहे थे. और जब उनके सामने मेस्सी आए, तो आप खुद देखिए नजारा कैसा था
Football between Congress CM Revanth Reddy and Football legend Leonel Messi.
नेता प्रतिपक्ष पर भी मेस्सी का जादू चल गया!
Rahul Gandhi Talking With Leonel Messi without a Translator!
Is Rahul speaking in Spanish or Messi knows English? 🥶
किंग खान बेटे अबराम के साथ फुटबॉल किंग से मिलने पहुंचे, तो एक बार को उनका जादू भी छिपता सा दिखा
Shahrukh Khan Meets Leonel Messi 🔥
71-feet tall Lionel Messi statue to be unveiled in Kolkata today. 🗽
मानो कोलकाता की सड़कें शनिवार को थम सी गईं...काफिला फुटबॉल के सबसे बड़े किंग का जो था
Welcome to Kolkata THE GOD OF FOOTBALL Leonel ❤️
Messi
Messi
#viralpost #messi #leonelmessi #kolkata #spotted #Airport #MessiInKolkata #Messi𓃵
