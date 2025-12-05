GOAT मेस्सी के भारत आने की जमकर हो रही तैयारी: 'शाहरुख़ ख़ान समेत गांगुली-सचिन-धोनी-विराट' खेलेंगे फ़ुटबॉल

Lionel Messi G.O.A.T India Tour 2025: अर्जेन्टीना के वर्ल्ड कप विजेता, ओलिंपिक विजेता, 8 बार बैलन डि'ऑर और अनगिनत ख़िताब विजेता कप्तान लियोनेल मेस्सी हफ़्ते भर बाद भारत आ रहे हैं. उनसे मिलने वालों, उनकी एक झलक पाने और उनके साथ क्वालिटी फ़ुटबॉल का वक्त बिताने/ खेलने के लिए भी जो लिस्ट बन रही है वो भी अपने आप में बेमिसाल है. सूत्रों की मानें तो मेस्सी से मिलनेवालों की लिस्ट में क्रिकेट बॉलीवड सुपरस्टार्स से लेकर भारतीय क्रिकेट के कई धुरंधर और मुख्यमंत्रियों से लेकर कई राजनेता शामिल हैं. मेस्सी अपने दौरे के आख़िर में दिल्ली में पीएम मोदी से भी मुलाक़ात कर सकते हैं.

मेस्सी से मिलनेवालों की चमचमाती लिस्ट

मेस्सी 12 दिसंबर को कोलकाता आएंगे. फिर कोलकाता से हैदराबाद और मुंबई होते हुए 15 दिसंबर को दिल्ली आएंगे और इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाक़ात हो सकती है. सूत्र बताते हैं कि कोलकाता में मेस्सी की मुलाक़त शाहरुख़ ख़ान और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और कई राजनेताओं से होगी. भारत के चार शहरों में मेस्सी बच्चों के साथ फ़ुटबॉल क्लिनिक आयोजित करने वाले हैं. भारतीय फुटबॉल संघ के पूर्व जनरल सेक्रेटरी शाजी प्रभाकरन कहते हैं,"मेस्सी की इस क्लिनिक से भारत में कम्यूनिटी फ़ुटबॉल को फ़ायदा हो सकता है."

हैदराबाद में मेस्सी की मुलाक़ात 13 दिसंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से भी होगी. रेवंत रेड्डी मेस्सी से मुलाक़ात के लिए फ़ुटबॉल प्रैक्टिस करते दिखे हैं और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है.

मुंबई में 14 दिसंबर को मेस्सी से मुलाक़ात करने वालों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे आगे नज़र आ रहा है. दिल्ली में पीएम मोदी से मेस्सी की मुलाक़ात से पहले. डीडीसीए के अरुण जेटली स्टेडियम में भी मेस्सी के साथ एक फ़ुटबॉल क्लिनिक का आयोजन किया जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, यहां मेस्सी संग एमएस धोनी, विराट कोहली और भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल भी फुटबॉल खेलते दिख सकते हैं.

कोलकाता में बन रही है 70 फ़ीट की मूर्ति

मेस्सी के कार्यक्रम को भारत के चार शहरों में लाइव ब्रॉडकास्चट करनेवाले पीआर सॉल्यूशंस के फाउंडर पार्था आचार्य कहते हैं,"लेकटाउन में लियोनेल मेस्सी की 70 फीट की एक की पत्थर की मूर्ति बनाई जा रही है जो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो जाएगी."

इससे पहले भी 2017 में कोलकाता के लेकटाउन में ही वर्ल्ड कप विजेता कप्तान डिएगो मैराडोना की एक 12 फ़ीट की मूर्ति 2017 में 2011 की मूर्ति बनाई जा चुकी है. इसका अनावरण 1986 के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान खुद मैराडोना ने किया था.

पीएम मोदी से होगी मुलाक़ात- 'भारतीय फुटबॉल को होगा फ़ायदा'

चार शहरों के दौरे के आख़िरी चरण में मेस्सी दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाक़ात करेंगे. भारतीय फुटब़ल फ़िलहाल बेहद बुरे दौर से गुज़र रहा है, फ़ीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम 142 और महिला टीम 63वें नंबर पर है.

भारतीय फ़ुटबॉल संघ के पूर्व जनरल सेक्रेटरी कहते हैं,"यकीनन भारतीय फ़ुटबॉल के लिए ये वक्त अच्छा नही. लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेस्सी का आना भारतीय फ़ुटबॉल के लिए एक टर्निंग प्वाइंट साबित होगा. मेस्सी को देखकर दुनिया भर के कई बच्चों ने फ़ुटबॉल खेलना शुरू किया. मेस्सी भारतीय फ़ुटबॉल किड्स के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं."