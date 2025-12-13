Lionel Messi: कोलकाता जैसा ना हो हाल, लियोनल मेस्सी इवेंट के लिए हैदराबाद में कैसी तैयारी? NDTV से पुलिस कमिश्नर ने क्या बताया

‘कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडिम में मेस्सी को लेकर हुए बवाल के बाद भी ये इवेंट हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में तय कार्यक्रम के मुताबिक आयोजित होंगे. मेस्सी और उनकी हैदराबाद जा चुकी है. हैदराबाद में 7 बजे से कार्यक्रम होगा,' NDTV से सूत्रों ने बताया. साल्ट लेक स्टेडिम में बवाल के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसपर गहरा दुख जताया. ममता बनर्जी ने मेस्सी और फ़ुटबॉल फ़ैन्स से इसके लिए माफ़ी भी मांगी. लेकिन कोलकाता में इस इवेंट के बाद फ़ौरन इवेंट ऑर्गेनाइज़र शाताद्रु दत्ता को गिरफ़्तार कर लिया गया.

‘हैदराबाद है बेतर तैयार'

हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने NDTV से EXCLUSIVE बातचीत में संवाददाता उमा सुधीर से बताया कि जो कुछ कोलकाता में हुआ वो हैदराबाद में नहीं होगा. उनका कहना है कि हैदराबाद में कोलकाता से बेहतर तैयारी हो गई है. पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने कहा, “कोलकाता के इवेंट के बाद फ़ोकस हैदराबाद पर है. यहां अलग लेवल की तैयारी की गई है. यहां इस इवेंट के लिए 4000 अफ़सर तैनात किए गए हैं. हम आयोजकों से लगातार बातचीत कर रहे हैं. यहां के खेलप्रेमी भी सहयोग करने वाले और फ़्रेंडली हैं.”

Hyderabad Police Commissioner Sudheer Babu shares details of preperations made ahead of Messi's visit. He assures what has happened in Kolkata will not happen here @umasudhir pic.twitter.com/65jcquFcQ0 — NDTV (@ndtv) December 13, 2025

मेस्सी का मैजिक और मारधाड़

कोलकाता ने मेस्सी का ज़बरदस्त स्वागत किया. लेकिन फ़ुटबॉल और मेस्सी फ़ैन्स 'मेस्सी मैजिक' नहीं देख पाए और काफी नाराज हो गए हैं. फैन्स को बहुत कम समय के लिए लगभग भीड़ के साथ ही उनका दीदार हो पाया. मेस्सी तकरीबन 22 मिनट स्टेडियम में रहे. लेकिन वहां अफ़रातफ़री का माहौल रहा. फ़ैन्स ने कुर्सी, बोतलें और बेल्ट बोतलें फेंकते रहे. स्टेडियम के बाहर भी फ़ैन्स नाराज़गी ज़ाहिर करते रहे. फैन्स काफी हिंसक भी हो गए. उन्होंने कई होर्डिंग भी तोड़ दी और स्टेडियम में मौजूद कैनोपी भी गिरा दिया.

‘शर्मनाक आयोजन'

एक फैन ने NDTV से बात करते हुए इस इवेंट को "पूरी तरह से शर्मनाक" बताया क्योंकि मेस्सी ने स्टेडियम का पूरा चक्कर नहीं लगाया. दूसरे फैन ने कहा, "बहुत ही बेकार इवेंट था, वह सिर्फ़ 10 मिनट के लिए आया. सभी नेता और मंत्री उसे घेरकर खड़े हो गए. हम कुछ भी नहीं देख पाए.उसने एक भी किक या एक भी पेनल्टी नहीं ली. उन्होंने कहा था कि वे शाहरुख खान को भी लाएंगे. वे किसी को नहीं लाए. वह 10 मिनट के लिए आया और चला गया. इतना सारा पैसा, भावनाएं और समय बर्बाद हो गया. हम कुछ भी नहीं देख पाए..."