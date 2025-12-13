Lionel Messi: पूरी टीम इंडिया पर अकेले भारी हैं लियोनेल मेसी, करीब चार गुना ज्यादा ज्यादा है नेटवर्थ, जानें हर खिलाड़ी की डिटेल

अर्जेंटीनाई फुटबॉल महानायक लियोनेल मेसी के भारत के तीन दिनी दौरे का पहला दिन खराब आयोजन की भेंट चढ़ गया. जो कुछ भी सॉल्टलेक स्टेडियम में हुआ, उसने आयोजकों सहित तमाम पक्षों की पोल खोल कर रख दी. बहरहाल, फैंस का जैसा विशाल जनसमूह स्टेडियम में उमड़ा, वह निश्चित रूप से इस दिग्गज फुटबॉलर को अभिभूत कर गया होगा. यह बताने के लिए काफी है कोई यूं ही मेसी नहीं हो जाता. और वह लोकप्रियता और बाकी बातों में टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटरों से मीलों आगे हैं. और अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ियों की नेटवर्थ पर मेसी अकेले भारी हैं.

कुल मिलाकर इतनी ही टीम इंडिया की नेटवर्थ

इसमें सबसे ऊपर सबसे बड़े स्टार विराट कोहली हैं, जिनकी नेटवर्थ=(कुल संपत्ति-कुल देनदारी) करीब 1050 करोड़ रुपये हैं. वहीं, इस मामले में रोहित शर्मा (214 करोड़), रवींद्र जडेजा (120 करोड़), केएल राहुल (100 करोड़), हार्दिक पांड्या (94 करोड़), श्रेयस अय्यर (58 करोड़), मोहम्मद शमी (60 करोड़), अक्षर पटेल (50 करोड़), वरुण चक्रवर्ती (40 करोड़), शुभमन गिल (34 करोड़), कुलदीप याद (32 करोड़) भी अच्छी खासी नेटवर्थ रखते हैं.

टीम इंडिया की कुल नेटवर्थ

इस टीम में हमने शमी और अय्यर जैसे खिलाड़ियों को भी शामिल किया है, जो फिलहाल टीम में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हालिया सालों में अच्छी कमाई की है, लेकिन इन तमाम खिलाड़ियों की नेटवर्थ पर अकले मेसी भारी पड़ रहे हैं. इन सभी भारतीय स्टारों को मिलाक टीम इंडिया की कुल नेटवर्थ करीब 1952 करोड़ रुपये बैठती है.

भारत दौरे के समय इतनी नेटवर्थ है मेसी की

लियोनेल मेसी की कुल नेटवर्थ करीब 850 मिलियन डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 7000 करोड़ रुपये बैठती है. लेकिन भारत दौरे के समय अलग-अलग स्रोतों के हिसाब से लियोनेल मेसी की नेटवर्थ करीब 7000-8500 करोड़ रुपये है, जो कुल मिलाकर टीम इंडिया का करीब चार-साढ़े चार गुना है.