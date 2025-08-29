विज्ञापन
Diamond League 2025: फिर गोल्ड से चूके नीरज चोपड़ा, जर्मन स्टार ने बेस्ट थ्रो करते हुए खिताब पर जमाया कब्जा

Diamond League 2025: डायमंड लीग में एक बार फिर से नीरज चोपड़ा को दूसरे नंबर पर रहते हुए संतोष करना पड़ा है. पहले स्थान पर जर्मन स्टार जूलियन वेबर का कब्जा रहा. 30 वर्षीय खिलाड़ी ने 91.51 का पर्सनल बेस्ट थ्रो करते हुए खिताब पर कब्जा जमाया.

  • नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग 2025 में ज्यूरिख में गोल्ड जीतने का मौका मिला था लेकिन वह चूक गए.
  • 2022 में डायमंड लीग में गोल्ड जीतने वाले नीरज ने इस बार 90 मीटर से अधिक थ्रो नहीं फेंका.
  • नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग में तीसरी बार सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा है.
Diamond League 2025: ज्यूरिख में नीरज चोपड़ा के पास इतिहास दोहराने का मौका था. मगर वह यह उपलब्धि हासिल करने से चूक गए. साल 2022 में डायमंड लीग में गोल्ड जीतने वाले भारतीय स्टार के पास बीते कल दोबारा गोल्ड हासिल करने का सुनहरा मौका था. मगर वह यह करिश्मा नहीं कर पाए. पूरे टूर्नामेंट के दौरान एक बार फिर वह 90 मीटर से अधिक का थ्रो नहीं फेंक पाए. नतीजन उन्हें दूसरे स्थान पर रहते हुए संतोष करना पड़ा. यह तीसरी दफा है जब नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग में सिल्वर से संतोष करना पड़ा है.

जूलियन वेबर ने हासिल किया पहला स्थान 

डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा जहां दूसरे स्थान पर रहे. वहीं पहले पायदान पर जर्मन स्टार जूलियन वेबर का कब्जा रहा. 30 वर्षीय खिलाड़ी ने 91.51 मीटर का पर्सनल बेस्ट थ्रो करते हुए खिताब पर कब्जा जमाया. 

पहले राउंड से ही नीरज पर भारी रहे वेबर

भिड़ंत के दौरान जूलियन वेबर पहले राउंड से ही आगे नजर आए. उन्होंने अपना पहला थ्रो 91.37 मीटर का फेंका, जबकि नीरज का पहला थ्रो 84.34 मीटर का ही रहा. इसके पश्चात दूसरे थ्रो में उन्होंने 91.51 मीटर दूर भाला फेंका, जो कि निर्णायक साबित हुआ. 

नीरज चोपड़ा का दूसरा थ्रो 82 मीटर का रहा. इसके बाद उन्होंने उन्होंने लगातार तीसरा, चौथा और पांचवा थ्रो फाउल डाला. मगर आखिरी थ्रो उनका ठीक ठाक रहा. यहां उन्होंने 85.01 मीटर दूर थ्रो किया. जिसके बलबूते वह दूसरा स्थान हासिल करने में कामयाब रहे. 

