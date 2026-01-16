Indian Open: संघर्ष कर हारे लक्ष्य सेन, इंडियन ओपन में भारतीय चुनौती खत्म

अल्मोड़ा के 24 वर्षीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन शुक्रवार को यहां इंडिया ओपन सुपर 750 में पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के लिन चुन यी को चुनौती देने के बाद हार गए, जिससे टूर्नामेंट में घरेलू चुनौती भी समाप्त हो गई. लक्ष्य ने तीन गेम तक चले कड़े मुकाबले में कड़ी टक्कर दी, लेकिन निर्णायक पलों में पीछे रह गए. उन्होंने आखिरी पलों में मिली बढ़त गंवा दी और दुनिया के 12वें नंबर के खिलाड़ी से 21-17 13-21 18-21 से हार गए. यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण था जिसमें लंबी रैलियां और नेट पर तेज शॉट देखने को मिले. दोनों खिलाड़ियों ने थका देने वाले तीन गेम में एक-दूसरे के संयम और सटीकता की परीक्षा ली.

लक्ष्य ने जोरदार शुरुआत करते हुए लिन को तेज रैलियों में उलझाया. शुरुआती दौर में स्कोर 4-4 से 7-7 तक बराबर रहा जिसके बाद लक्ष्य ब्रेक में आगे निकल गए. दो शानदार विनर ने लक्ष्य को 13-10 पर पहुंचा दिया और लिन की गलतियों की वजह से लगातार दबाव बनाकर उन्होंने इसे 16-11 तक बढ़ा लिया. 54 शॉट की एक रैली लिन के बाहर शॉट फेंकने के साथ खत्म हुई. इससे लक्ष्य को जल्द ही पांच गेम प्वाइंट मिले और उन्होंने तीसरे मौके पर पहला गेम जीत लिया.

दूसरे गेम में परिस्थितियों ने शटल पर नियंत्रण करना मुश्किल बना दिया और लक्ष्य को अपनी लेंथ के साथ संघर्ष करना पड़ा जिससे ब्रेक में वह 11-5 से पीछे थे. एक क्रॉस-कोर्ट स्मैश के बाद एक तेज रिटर्न ने उन्हें अंतर को 7-12 तक कम करने में मदद की. लिन की एक सर्विस बाहर जाने से स्कोर 9-14 हो गया. पर बाएं हाथ के लिन ने फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया और एक थका देने वाली 56 शॉट की रैली के बाद 18-13 पर पहुंच गए.

लक्ष्य इस गेम में बार-बार बेसलाइन से चूक गए जिससे लिन स्कोर 1-1 से बराबर करने में कामयाब रहे. निर्णायक गेम में लक्ष्य ने 4-0 की बढ़त बना ली. लिन ने दो जंप स्मैश के साथ अपना खाता खोला और 8-6 से आगे हो गए. लिन ने लगातार क्रॉस-कोर्ट स्मैश के साथ 9-9 की बराबरी की और थोड़ी देर के लिए बढ़त बनाई. लक्ष्य ने फिर से लय हासिल कर ली और ब्रेक के बाद लिन 12-12 की बराबरी पर थे. लेकिन लगातार तीन गलतियों के कारण लक्ष्य 15-12 से आगे हो गए. लिन फिर से 15-15 से बराबरी पर आ गए. 18-16 से पीछे होने पर लक्ष्य ने रैली में बने रहने के लिए पीछे से एक शानदार शॉट लगाया और फिर बॉडी स्मैश से बराबरी हासिल कर ली. लिन ने भी एक मजबूत रिटर्न-टू-सर्व से जवाब दिया और दो अंक की बढ़त बनाई. जब लक्ष्य ने नेट में शॉट मारा तो लिन ने मैच प्वाइंट हासिल कर लिया. लक्ष्य रैली के दौरान पिछड़ गए और उनके कमजोर रिटर्न से लिन मैच जीतने में सफल रहे.