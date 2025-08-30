विज्ञापन
Hockey Asia Cup 2025: मलेशिया ने कोरिया को 4-1, बांग्लादेश ने चीनी ताइपे को 8-3 से रौंदा

Hockey Asia Cup 2025: हॉकी एशिया कप में शानिवार को मलेशिया ने कोरिया को 4-1 से तो बांग्लादेश ने चीनी ताइपे को 8-3 से रौंद दिया.

  • कोरिया की एशिया कप खिताब बचाने की कोशिश को मलेशिया ने चार एक से करारी हार देकर बड़ा झटका दिया.
  • मलेशिया ने अखिमुल्लाह अनवार की हैट्रिक और अशरान हमसानी के गोल से कोरिया को मुकाबला हारने पर मजबूर किया.
  • बांग्लादेश ने पूल बी के दूसरे मैच में चीनी ताइपे को आठ तीन से हराकर अपनी दबदबा दिखायी.
Hockey Asia Cup 2025: कोरिया की एशिया कप खिताब बचाने की मुहिम को शनिवार को मलेशिया से मिली 1-4 की करारी हार से करारा झटका लगा जबकि बांग्लादेश ने हॉकी टूर्नामेंट के पूल बी के अपने दूसरे मैच में चीनी ताइपे को 8-3 से रौंद दिया. मलेशिया इस जीत के बाद पूल बी में पहले स्थान पर आ गई है, जबकि बांग्लादेश तीसरे स्थान पर है. मलेशिया के 6 अंक हैं जबकि कोरिया और बांग्लादेश के 3-3 अंक हैं. वहीं चीनी ताइपे का अभी अंकों का खाता नहीं खुला है.

दिन के दूसरे मैच में पांच बार की चैंपियन कोरिया ने दूसरे मिनट में ही जियोन्ह्यो जिन के मैदानी गोल से बढ़त बना ली. लेकिन मलेशिया ने अखिमुल्लाह अनवार (29वें, 34वें, 58वें) की हैट्रिक और अशरान हमसानी के मैदानी गोल दागकर शानदार वापसी कर कोरिया को हरा दिया. हालांकि विश्व रैंकिंग में मलेशिया (12वें) और कोरिया (13वें) के बीच सिर्फ एक पायदान का अंतर है. फिर भी कोरिया इस मुकाबले में प्रबल दावेदार मानी जा रही थी.

वहीं दिन के पहले मैच में बांग्लादेश ने पूरी तरह से दबदबा बनाया और आखिरी दो क्वार्टर में पांच गोल दागे. मोहम्मद अब्दुल्ला (चौथे और 26वें मिनट), रकीबुल हसन (42वें और 43वें मिनट) और अशरफुल इस्लाम (45वें और 58वें मिनट) ने बांग्लादेश के लिए दो-दो गोल किए जबकि सोहनुर सोबुज (36वें मिनट) और रेजाउल बाबू (56वें ​​मिनट) ने भी गोल दागे.

चीनी ताइपे के लिए त्सुंग-यू हसीह (10वें और 18वें मिनट) ने दो गोल किए जबकि त्सुंग-जेन शिह (60वें मिनट) ने अंतिम हूटर बजने से पहले पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला. पूल बी में बांग्लादेश को अपने पहले मैच में मलेशिया से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा था जबकि चीनी ताइपे को अपने पहले मैच में कोरिया से 0-7 से हार मिली थी. बांग्लादेश अपने अंतिम पूल मैच में एक सितंबर को कोरिया से भिड़ेगा जबकि चीनी ताइपे इसी दिन मलेशिया से भिड़ेगा.

