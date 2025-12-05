FIFA World Cup 2026 Draw: भारत में कैसे देख पाएंगे फीफा वर्ल्ड कप का ड्रॉ लाइव, जानें पॉट्स और तमाम जानकारियां

FIFA World Cup 2026 Draw Live Streaming: फीफा विश्व कप 2026 टूर्नामेंट का फाइनल ड्रॉ शुक्रवार को वाशिंगटन, डीसी में होगा. इस दौरान खेल जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद होंगी. भारतीय समय के अनुसार, ड्रॉ रात 10:30 बजे निकाला जाएगा. अगले साल संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए 48 टीमों को चार-चार टीमों के 12 समूहों में बांटा जाएगा. शुक्रवार को ग्रुप को अंतिम रूप दिया जाएगा. बता दें, फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत 11 जून से होनी है.

एक बार जब यह तय कर लिया जाएगा कि किस ग्रुप में कौन सी टीम होगी, तो फीफा 6 दिसंबर को वाशिंगटन में एक अन्य कार्यक्रम में वेन्यू और मैचों की टाइमिंग के साथ पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा. छह बार के प्रीमियर लीग और यूईएफए चैंपियंस लीग के विजेता इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रियो फर्डिनेंड ड्रॉ के दौरान सैम जॉनसन के साथ कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहेंगे.

कई हस्तियां लेंगी हिस्सा

नेशनल फुटबॉल लीग (एनएफएल) के दिग्गज टॉम ब्रैडी, सात बार के सुपर बाउल चैंपियन, आइस-हॉकी के दिग्गज वेन ग्रेट्ज़की, मेजर लीग बेसबॉल (एमएलबी) के स्टार आरोन जज और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (एनबीए) के हॉल ऑफ फेमर शकील ओ'नील, एलए लेकर्स और मियामी हीट के साथ चार बार के एनबीए चैंपियन और दो बार के सुपर बाउल चैंपियन एली मैनिंग, जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के लिए न्यूयॉर्क जायंट्स का प्रतिनिधित्व किया, सहित विभिन्न खेलों की खेल हस्तियां इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी.

48 टीमों को चार-चार के 12 ग्रुपों में बांटा जाएगा, ए से एल तक. शीर्ष नौ वरीय टीमें और तीन सह-मेजबान पॉट एक का हिस्सा होंगे. मेजबान देशों, मेक्सिको (ग्रुप ए), कनाडा (ग्रुप बी) और यूएसए (ग्रुप डी) को परंपरा के अनुसार पहले ही अपने ग्रुप मिल चुके हैं.

गत चैंपियन अर्जेंटीना, स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ ड्रॉ में चार शीर्ष वरीयता प्राप्त टीमें हैं और पूल 1 में हैं. ये चार टीमें कम से कम सेमीफाइनल तक एक-दूसरे से नहीं भिड़ेंगी. ड्रॉ के लिए पॉट वन में पांच बार का विश्व चैंपियन ब्राजील, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पुर्तगाल, नीदरलैंड, बेल्जियम और चार बार का चैंपियन जर्मनी है,

इस टूर्नामेंट के लिए अभी तक छह स्थान ऐसे हैं, जिनके लिए टीमों के बीच रेस जारी है. सभी छह प्लेऑफ़ क्वालीफायर को पॉट फोर में रखा गया है. चार बार की चैंपियन इटली प्लेऑफ़ टीमों में शामिल है और अगर वे क्वालिफिकेशन हासिल कर लेते हैं तो पॉट चार में पहुँच सकते हैं. उज्बेकिस्तान पॉट 3 का हिस्सा है, जबकि जॉर्डन और केप वर्डे पॉट 4 में हैं.

कैसे तय होगा ग्रुप

प्रत्येक ग्रुप को प्रत्येक पॉट से एक टीम आवंटित की जाएगी. यह सुनिश्चित करता है कि टॉप टीमें (और मेजबान) जल्द से जल्द नॉकआउट तक नहीं टकराएंगे. आसान भाषा में कहें तो पॉट 1 की टीमों को एक-एक करके पहले सभी ग्रुप में रखा जाएगा. इसके बाद पॉट बी से टीमों को सभी 12 ग्रुप में रखा जाएगा. ऐसे ही चौथे टॉप तक होगा. हर पॉट से एक टीम एक ग्रुप में होगी.

फीफा विश्व कप 2026 पॉट्स

-पोट 1: कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका, स्पेन, अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड, ब्राजील, पुर्तगाल, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी

-पोट 2: क्रोएशिया, मोरक्को, कोलंबिया, उरुग्वे, स्विट्जरलैंड, जापान, सेनेगल, इस्लामी गणतंत्र ईरान, कोरिया गणराज्य, इक्वाडोर, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया

-पोट 3: नॉर्वे, पनामा, मिस्र, अल्जीरिया, स्कॉटलैंड, पैराग्वे, ट्यूनीशिया, आइवरी कोस्ट, उज्बेकिस्तान, कतर, दक्षिण अफ्रीका

-पोट 4: जॉर्डन, केप वर्डे, कुराकाओ, घाना, हैती, न्यूजीलैंड, चार यूरोपीय प्लेऑफ़ विजेता, दो अंतरमहाद्वीपीय प्लेऑफ़ विजेता.

कब और कहां देख पाएंगे लाइव

फीफा विश्व कप 2026 ड्रा की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में फीफा+ और फीफा विश्व कप सोशल मीडिया चैनलों पर देखने के लिए उपलब्ध होगी. फीफा विश्व कप 2026 ड्रा का लाइव प्रसारण भारत में किसी भी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा.

2026 फीफा विश्व कप के लिए ड्रॉ समारोह वाशिंगटन डीसी के कैनेडी सेंटर में भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे (दोपहर 12 बजे ईटी) होगा. इस गर्मी में टूर्नामेंट में कौन सी 48 टीमें उतरेंगी, यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड 64 देश भाग लेंगे. इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भी शामिल होने की उम्मीद है.

