FIFA peace prize: फीफा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को दिया शांति पुरस्कार

Donald Trump get FIFA peace prize: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को 2026 विश्व कप ड्रॉ में नए फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया. शुक्रवार को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए ग्रुप के लिए ड्रॉ का आयोजन हुआ. इस कार्यक्रम की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रम्प को पीस प्राइज दिया गया. अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार खुले तौर पर कहा चुके हैं कि वो नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं और इसके लिए उन्हें अभियान भी चलाया है. जब से फीफा ने नए शांति पुरस्कार देने की घोषणा की थी, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रम्प को यह पुरस्कार मिलेगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो करीबी सहयोगी हैं, और इन्फेंटिनो ने स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें लगता है कि ट्रम्प को गाजा में युद्धविराम के प्रयासों के लिए नोबेल जीतना चाहिए था. इन्फेंटिनो ने ट्रंप को शांति पुरस्कार देते हुए कहा,"यह आपका पुरस्कार है, यह आपका शांति पुरस्कार है." इन्फेंटिनो ने कई बार कहा है कि फुटबॉल दुनिया को एकजुट कर सकता है. हालांकि, यह पुरस्कार खेल महासंघ के पारंपरिक फोकस से हटकर है.

कैनेडी सेंटर पहुंचने पर ट्रम्प ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें पुरस्कार मिलेगा या नहीं, और कहा,"मुझे पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है. मैं सिर्फ जिंदगियां बचाना चाहता हूं." बता दें, अगले साल होने वाला मेगा टूर्नामेंट की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको कर रहे हैं.

फीफा ने इस पुरस्कार को ऐसे पुरस्कार के रूप में वर्णित किया है जो "उन व्यक्तियों को पुरस्कृत करता है जिन्होंने शांति के लिए असाधारण कार्य किए हैं और ऐसा करके दुनिया भर के लोगों को एकजुट किया है."

अमेरिकी राष्ट्रपति को यह शांति पुरस्कार ऐसे समय दिया गया है, जब ट्रम्प प्रशासन कैरेबियन में कथित ड्रग बोट पर घातक हमलों के लिए जांच के दायरे में है और ट्रम्प ने अप्रवासियों के खिलाफ अपनी बयानबाजी को सख्त कर दिया है.

डोनाल्ड ट्रम्प ने इस साल भले ही नोबेल शांति पुरस्कार के पूरे जोर-शोर से अभियान चलाया हो, लेकिन इस साल का शांति पुरस्कार अंततः वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया, जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने के तुरंत बाद कहा कि वह इसे "हमारे उद्देश्य के निर्णायक समर्थन" के लिए ट्रम्प को समर्पित कर रही थीं.

यह भी पढ़ें: IND vs SA, 3rd ODI: विशाखापत्तनम में होगा 'फाइनल', कितने बजे शुरू होगा मैच, कहां देख पाएंगे लाइव

यह भी पढ़ें: IND vs SA, 3rd ODI: 'इससे निपटने का...' तीसरे वनडे में भी ओस निभाएगी अहम रोल, कोच ने बताया क्या है प्लान?