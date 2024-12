FIDE World Chess Championship: गुकेश और डिंग लिरेन के बीच 8वां गेम भी हुआ ड्रा, चैंपियन बनने से तीन अंक दूर हैं भारतीय चैलेंजर

भारतीय चैलेंजर डी गुकेश और चीन के गत चैंपियन डिंग लिरेन ने बुधवार को यहां विश्व शतरंज चैंपियनशिप की आठवीं बाजी में लगातार पांचवां ड्रॉ खेला जिससे दोनों समान अंकों के साथ बराबरी पर चल रहे हैं. इस ड्रॉ बाजी के बाद दोनों खिलाड़ियों के खाते में 4-4 अंक हैं जो चैंपियनशिप जीतने के लिए जरूरी 7.5 अंक से अब भी 3.5 अंक कम है. दोनों खिलाड़ी आठवीं बाजी में 51 चाल के बाद ड्रॉ पर सहमत हो गए. यह 14 दौर के मुकाबले का छठा ड्रॉ था.

चीन के 32 वर्षीय लिरेन ने शुरुआती बाजी जीती थी जबकि 18 वर्षीय गुकेश तीसरी बाजी में विजयी रहे थे. दूसरी, चौथी, पांचवीं, छठी और सातवीं बाजी भी ड्रॉ रही. लिरेन ने अधिक जोखिम नहीं लेने का फैसला किया और ड्रॉ की पेशकश होने पर इसे स्वीकार कर लिया. आठवीं बाजी चार घंटे से अधिक समय तक चली.

इस 25 लाख डॉलर इनामी चैंपियनशिप में अब सिर्फ छह और बाजी बची हैं. अगर 14 दौर के बाद भी मुकाबला बराबर रहता है तो विजेता का फैसला 'फास्टर टाइम कंट्रोल' (ब्लिट्ज शतरंज का एक प्रकार) के तहत होगा. मैच के नतीजे में अगली दो बाजियों के अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है जो लगातार खेली जाएंगी.

