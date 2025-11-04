दिल्ली की अहाना शर्मा ने किया कमाल, एशियन यूथ गेम्स में जीता गोल्ड, भारत का परचम लहराया

Ahana Creates History with Gold Medal in Asian Youth Games: दिल्ली के मौजपुर की रहने वाली अहाना शर्मा ने बॉक्सिंग रिंग में अपनी दमदार पंचों से ऐसा इतिहास रचा है, जो पूरे देश को गर्व से भर देता है. सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा अहाना ने हाल ही में न केवल भारत का तिरंगा ऊंचा किया, बल्कि यह साबित किया कि जुनून और मेहनत से कोई भी मुकाम नामुमकिन नहीं.

एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2025-26 में जॉर्डन में हुए मुकाबले में अहाना ने 50 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया. वहीं मई 2025 में ही आयोजित खेलो इंडिया अंडर-19 यूथ गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया. और अब, अक्टूबर 2025 में बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स में एक बार फिर गोल्ड जीतकर अहाना देशभर के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं.

अहाना की उपलब्धियां जो हर युवा को प्रेरित करें

दिल्ली स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट (2022–23, 2023–24)

नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट (2023–24)

CBSE स्टेट और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट (2023)

SGFI स्टेट और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट (2023)

REC ओपन टैलेंट हंट और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट (2023–24)

एशियन जूनियर चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट (2025–26, जॉर्डन)

खेलो इंडिया अंडर-19 यूथ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट (2025)

एशियन यूथ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट (2025–26)

कोच और परिवार की प्रेरणा

अहाना की इस शानदार सफलता के पीछे उनके कोच स्वतंत्र राज सिंह और विकास सर का अहम योगदान है. जब अहाना की उम्र सिर्फ़ 10 साल थी, तभी से उनके पिता ने उन्हें बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दिलवानी शुरू कर दी थी. अहाना बताती हैं,"मैं अपने डैडी को अपना आदर्श मानती हूँ, उन्हीं से मुझे हर दिन प्रेरणा मिलती है."

शौक और जुनून

रिंग से बाहर अहाना को डांसिंग, रनिंग, जिम करना, स्टडी और चेस का भी शौक है. वो मुस्कुराते हुए कहती हैं,"मेहनत और अनुशासन ही मेरी असली ताकत है." दिल्ली लौटने पर अहाना का शानदार स्वागत हुआ. लोगों ने फूल-मालाओं से उनका सम्मान किया और कहा,"अहाना जैसी बेटियाँ ही देश का भविष्य हैं." अब उम्मीद है कि दिल्ली सरकार और खेल मंत्रालय ऐसे उभरते सितारों को और प्रोत्साहन देगा, ताकि भारत की बेटियां खेलों में और ऊंचाइयां छू सकें.