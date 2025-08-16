विज्ञापन
अर्जुन पुरस्कार को चोरों ने नहीं समझा कीमती, उड़ा ले गए 150 से ज्यादा मेडल, रोने लगीं बुला

Bula Choudhury: भारत की पहली मशहूर जलपरी बुला चौधरी के घर से उनके मेडल और ट्रॉफी की चोरी हो गई है.

अर्जुन पुरस्कार को चोरों ने नहीं समझा कीमती, उड़ा ले गए 150 से ज्यादा मेडल, रोने लगीं बुला
Bula Choudhury
  • पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार विजेता बुला के घर से उनके 120 गोल्ड मेडल और डेढ़ सौ से अधिक मेडल चोरी हो गए हैं.
  • चोरी की घटना में बुला चौधरी के घर में तोड़-फोड़ की गई और उनकी जिंदगी की सारी कमाई लूट ली गई है.
  • बुला चौधरी के अर्जुन पुरस्कार और तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार की ट्रॉफी चोरी नहीं हुई.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Bula Choudhury: पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार विजेता भारत की पहली मशहूर जलपरी बुला चौधरी के घर से उनके मेडल और ट्रॉफी की चोरी हो गई है. NDTV एनडीटीवी से फोन पर बातचीत करते हुए बुला चौधरी ने बताया कि SAAF गेम्स के दौरान उन्होंने जो भी गोल्ड मेडल जीते थे और इसके अलावा अन्य प्रतियोगिताओं के मेडल भी उनके घर से चोरी हो गए.

बुला एनडीटीवी से बात करती हुई भावुक हो गईं. उन्होंने कहा, 'चोरों ने मेरे 120 गोल्ड मेडल और डेढ़ सौ से ज्यादा मेडल चुरा लिए. मेरे घर में तोड़-फोड़ मचाई.' उन्होंने ये भी कहा, '2014 में भी मेरे घर में चोरी हुई थी, मगर इस बार उन्होंने मेरी जिंदगी की सारी कमाई लूट ली. मैं अभी भावुक हो गई हूं.'

उन्होंने यह भी कहा कि उनके अर्जुन पुरस्कार और तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार के ट्रॉफी की चोरी नहीं हुई. संभवत: चोरों को यह कीमती नहीं लगा.

बुला इन दिनों कोलकाता में रहती हैं, जबकि उनके पुश्तैनी हिन्दमोटर के घर की देखभाल उनके भाई मिलन चौधरी करते हैं. बुला चौधरी ने कहा कि उन्होंने इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है.

बुला चौधरी सात समंदर पार करने वाली पहली महिला तैराक हैं. उन्होंने दो बार 1989 और 1999 में इंग्लिश चैनल को पार किया. 1991 के साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में 6 गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने तहलका मचा दिया था. 2006 से 2011 के दौरान बुला चौधरी पश्चिम बंगाल के नंदनपुर से विधायक भी रह चुकी हैं.

