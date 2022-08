BADMINTON: चोट के कारण पीवी सिंधु ने विश्व चैंपियनशिप से नाम लिया वापस, स्टार खिलाड़ी ने कहा कि...

BADMINTON: PV Sindhu का चैंपियनशिप से हटना भारत के लिए बड़ा झटका है

खास बातें राष्ट्रकुल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था सिंधु ने

विश्व चैंपियनशिप में जीत चुकी हैं पांच पदक

भारतीय बैडमिंटन प्रेमियों को जोर का झटका

भारत की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी और हाल ही में कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पीवी सिंधु (PV Sindhu is ruled out of the World Championship) ने विश्व चैंपियनशिप से नाम वापस ले लिया है. यह प्रतियोगिता अगस्त 22 से अगस्त 28 तक तोक्यो में खेली जाएगी. सिंधु को पिछले दिनों कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान ही फ्रैक्चर हो गया था और यही उनके इस बड़ी प्रतियोगिता से हटने की वजह रहा है.