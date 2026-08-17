बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप: आयुष शेट्टी ने किया बड़ा उलटफेर, वर्ल्ड नंबर-1 शी युकी को हराकर किया बाहर

BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले दिन कर्नाटक के आयुष शेट्टी ने अपने करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल की. पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे आयुष ने डिफेंडिंग चैंपियन और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी चीन के शी यू की को एक रोमांचक मुकाबले में हराकर बड़ा उलटफेर किया और यादगार जीत के साथ पुरुष सिंगल्स के दूसरे राउंड में जगह बनाई.

1965 के बाद बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारत के पहले पुरुष सिंगल्स फाइनलिस्ट बनने वाले शेट्टी ने शी को हराकर बड़े खिलाड़ियों को हराने का अपना सिलसिला जारी रखा. 21 साल के इस खिलाड़ी ने अप्रैल में कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के रास्ते में ली शी फेंग, जोनाथन क्रिस्टी और कुनलावुत विटिडसर्न को हराया था.

2025 US ओपन सुपर 300 जीतने वाले शेट्टी ने शी को 21-14, 13-21, 21-19 से हराया. यह मुकाबला बहुत रोमांचक था और आखिरी पल तक चला, जिसमें चीनी खिलाड़ी ने अंत तक कड़ी टक्कर दी.

कर्नाटक के शटलर ने घरेलू दर्शकों के समर्थन से शानदार शुरुआत की और पहले गेम में 11-5 की बढ़त बना ली. शेट्टी का कोर्ट कवरेज, शटल को वापस लाने की क्षमता और स्मैश बेहतरीन थे. शी को अपने कम चर्चित प्रतिद्वंद्वी का सामना करने में मुश्किल हुई और शेट्टी ने पहला गेम जीत लिया. भारतीय खिलाड़ी को चीनी खिलाड़ी की गलतियों का भी फायदा मिला, क्योंकि शुरुआती गेम में कई बार उन्होंने शटल को नेट में मारा या कोर्ट से बाहर भेज दिया.

लेकिन शी हार मानने के मूड में नहीं थे. उन्होंने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए लंबी रैलियों से शेट्टी को थका दिया, जिससे भारतीय खिलाड़ी के खेल में गलतियां होने लगीं और डिफेंडिंग चैंपियन ने मैच को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया. हालांकि, शेट्टी इस मौके से घबराए नहीं. उन्होंने खुद को संभाला और शांत रहे.

निर्णायक गेम में शेट्टी ने समझदारी दिखाई. उन्होंने शटल को कोर्ट के अंदर रखने और प्रतिद्वंद्वी से गलतियां करवाने पर ध्यान दिया, जिससे उन्हें मोमेंटम वापस मिल गया और मैच के आखिरी ब्रेक तक वे 11-5 से आगे हो गए. उन्होंने अपनी बढ़त को 15-5 तक पहुंचाया, लेकिन फिर शी ने शानदार वापसी करते हुए अंतर को 20-15 कर दिया, क्योंकि आयुष ने कुछ गैर-जरूरी गलतियां कीं. शी ने लगातार चार पॉइंट जीतकर अंतर को 20-19 कर दिया, लेकिन शेट्टी ने संयम बनाए रखते हुए मैच जीत लिया और अपने शुरुआती करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की.