Vinesh Phogat: "सभी जीतें एक जैसी नहीं दिखतीं..." ओलंपिक चैंपियन अभिनव बिंद्रा ने विनेश फोगाट के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट

शूटिंग में भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने 2024 पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट से मिलने के बाद उनके लिए समर्थन का संदेश लिखा और कहा कि वह एक योद्धा की सच्ची भावना का प्रतीक हैं. यह तब हुआ जब विनेश ने महिलाओं की 50 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती स्पर्धा के फ़ाइनल में पहुंचने के बाद अयोग्य घोषित होने के कारण गुरुवार तड़के कुश्ती से संन्यास की घोषणा की थी.

विनेश, जो कुश्ती में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई थीं, बुधवार को अपने फाइनल से कुछ घंटे पहले दूसरे वेट-इन के लिए वजन कम करने में विफल रहीं और अयोग्य घोषित कर दी गईं, इस प्रकार एक सुनिश्चित पदक से चूक गईं.

बिंद्रा ने एक्स पर पोस्ट किया,"प्रिय विनेश, ऐसा कहा जाता है कि खेल मानवीय इच्छा का उत्सव है. मैंने अपने करियर में कई बार इसे सच होते देखा है, लेकिन आज से अधिक इसकी गूंज कभी नहीं हुई. जैसे ही मैं अपने चारों ओर देखता हूं, मुझे एक राष्ट्र और उसके लोग दिखाई देते हैं अपने अटल संकल्प का जश्न मनाएं."

