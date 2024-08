Vinesh Phogat: "वजन सामान्य से अधिक..." पेरिस में मौजूद भारतीय डॉक्टर ने विनेश के वजन बढ़ने को लेकर दी ये जानकारी

भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित करना, भारत के लिए एक चौंकाने वाली घटना है. विनेश ने पेरिस ओलंपिक में अपने पहले ही बाउट में शीर्ष वरीयता प्राप्त और टोक्यो 2020 चैंपियन जापान की युई सुसाकी को हराया था. इसके बाद विनेश ने दो और बाउट जीतकर फाइनल में प्रवेश किया. लेकिन, फाइनल बाउट से पहले वजन मापन के दौरान विनेश का वजन तय मानक से 100 ग्राम अधिक आया, और वह फाइनल में जाने के लिए अयोग्य घोषित हो गईं. विनेश ने मंगलवार को लगातार तीन बाउट लड़े और तीनों जीते. हालांकि बाउट के दौरान उनका वजन तेजी से बढ़ता पाया गया. वहीं इस पूरे मामले पर डॉ दिनशॉ पारदीवाला, जो भारतीय दल के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, ने पूरे विवाद पर बयान जारी किया है.

डॉ दिनशॉ पारदीवाला ने कहा,"विनेश की मेडिकल टीम ने विनेश का वजन कम करने के लिए पूरा प्रयास किया है. जब कोई रेसलर अपने सामान्य वजन से निचले भारवर्ग में हिस्सा लेता है, तो उसके पास अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिद्वंदियों से बाउट करने का एडवांटेज रहता है. लेकिन वजन कम करने में डाइट, वाटर इनटेक और अन्य चीजों का ध्यान रखना पड़ता है."

दिनशॉ पारदीवाला ने आगे कहा,"इसके अलावा, एथलीट को पसीना बहाने की जरूरत होती है और वह पसीना सौना और व्यायाम के साथ आता है. अब इस वज़न कटौती से आपको हल्का वज़न प्राप्त करने का लाभ तो मिलता है, लेकिन इससे कमज़ोरी और ऊर्जा की कमी हो जाती है."

#WATCH | Paris: Dr Dinshaw Pardiwala, Chief Medical Officer of the Indian Contingent speaks on Vinesh Phogat's disqualification



He says, "...Her post-participation weight at the end of the semi-finals in the evening was found to be 2.7 kg more than the allowed weight. The team… pic.twitter.com/bG3CBNV2bg