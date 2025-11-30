CID के इंस्पेक्टर अभिजीत ने कर ली दोबारा शादी, वायरल फोटो में दुल्हनिया के साथ दिखे ​​आदित्य श्रीवास्तव, दो बेटियों के हैं पिता

सीआईडी एक शो है, जो कई सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. वहीं इसकी फैंस के दिलों में खास जगह है. इस शो के किरदारों को भी फैंस उनके असली नाम से नहीं बल्कि रील नाम से जानते हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर फैंस के फेवरेट इंस्पेक्टर अभिजीत की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वह दूल्हेराजा के आउटफिट में नजर आ रहे हैं. इसी बीच तस्वीरें देखने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि अभिजीत का किरदार निभाने वाले एक्टर आदित्य श्रीवास्तव ने दोबारा शादी कर ली है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि आदित्य श्रीवास्तव की दो बेटियां हैं और एक पत्नी हैं.

आदित्य श्रीवास्तव की शादी की तस्वीरें वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें एक्टर आदित्य श्रीवास्तव की शादी की नहीं बल्कि 25वीं शादी की सालगिरह की पार्टी की हैं. वहीं उनकी पत्नी मानसी श्रीवास्तव दुल्हन के गेटअप में तैयार हुई हैं. इसके चलते इंटरनेट पर लोगों ने एनिवर्सरी पार्टी की तस्वीरों को एक्टर की दूसरी शादी की तस्वीरें समझ लिया. हालांकि यह साथ हो गया है कि एक्टर ने दोबारा शादी नहीं की बल्कि अपनी शादी की 25वीं सालगिरह सेलिब्रेट की है.

पत्नी संग मनाई शादी की 25वीं सालगिरह

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि आदित्य श्रीवास्तव ने मानसी श्रीवास्तव से साल 2003 में शादी की थी. वहीं 22 नवंबर को कपल ने अपनी 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की. कपल की दो बेटियां आरूषि और आद्विका हैं. वह एक हैप्पी फैमिली हैं. सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें देखने के बाद फैंस मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा, डॉक्टर तारीका को छोड़ अभिजीत ने शादी कर ली.

साआईडी 2 में नजर आ रहे हैं आदित्य श्रीवास्तव

वर्कफ्रंट की बात करें तो आदित्य श्रीवास्तव इन दिनों साआईडी 2 में इंस्पेक्टर अभिजीत की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि इसके अलावा बी आदित्य श्रीवास्तव को कालो, भक्षक और सुपर 30 जैसी फिल्मों में देखा गया है. जबकि फैंस आज भी साआईडी के इंस्पेक्टर अभिजीत के रोल में पहचानते हैं.