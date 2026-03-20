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असम में कांग्रेस ने चौथी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों को दिया टिकट, जानें सीएम हिमंत को टक्कर देगा ये नया चेहरा

कांग्रेस ने 9 अप्रैल को होने वाले असम विधानसभा चुनाव के लिए सात उम्मीदवारों की चौथी सूची की घोषणा की है.

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असम में कांग्रेस ने चौथी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों को दिया टिकट, जानें सीएम हिमंत को टक्कर देगा ये नया चेहरा
  • असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सात उम्मीदवारों की नई सूची जारी की है जिसमें युवा महिला नेता भी शामिल
  • कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के सामने जालुकबारी सीट से विदिशा नियोग को उम्मीदवार बनाया है
  • राइजोर दल के लिए कांग्रेस ने ग्यारह सीटें छोड़ी हैं जबकि राइजोर दल कुल तेरह सीटों पर चुनाव लड़ेगा
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असम में अगले महीने 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस (Congress) ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में पार्टी ने अपने सात उम्मीदवारों का नामों की घोषणा की है. सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के सामने जालुकबारी सीट से कांग्रेस ने नए चेहरे को मौक़ा दिया है. युवा महिला नेता विदिशा नियोग को सीएम के सामने उम्मीदवार बनाया है.  कांग्रेस ने ग्यारह सीटें राइजोर दल के लिए छोड़ी हैं. हालांकि राइजोर दल 13 सीटों पर लड़ेगी. दो सीटों पर दोनों दलों में फ्रेंडली फाइट होगी.

कांग्रेस ने सहयोगी दलों को दी कितनी सीटें

कांग्रेस ने तिताबोर सीट से मौजूदा विधायक का टिकट काटकर प्राण कुर्मी को टिकट दिया है. यह पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की सीट रही है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई बगल की जोरहाट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं.  असम की 126 में से कांग्रेस ने अब तक 94 सीट पर उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि 6 सीटों पर ऐलान बाकी है. सहयोगी दलों के लिए कांग्रेस ने 26 सीटें छोड़ी हैं. नामांकन की आखिरी तारीख सोमवार को है. नामांकन खत्म होने के बाद प्रचार जोर पकड़ेगा. असम में नौ अप्रैल को वोटिंग होनी है.

अखिल गोगोई शिवसागर सीट से चुनाव लड़ेंगे

गुरुवार देर रात जोरहाट में हुए घटनाक्रम में, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई और रायजोर दल प्रमुख अखिल गोगोई के नेतृत्व में दोनों पार्टियों के नेताओं ने समझौते पर हस्ताक्षर किए. अखिल गोगोई शिवसागर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसे उन्होंने पिछले चुनावों में तब जीता था जब वे नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में जेल में थे. कांग्रेस ने मार्गेरिटा सीट राइजोर दल को दी थी. इससे पहले, राष्ट्रीय पार्टी ने यह सीट प्रतीक बोरदोलोई को दी थी, जिन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में अपने पिता के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के बाद कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से चुनाव न लड़ने का फैसला किया.

विपक्षी गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां

रायजोर दल द्वारा चुनाव लड़ी जाने वाली अन्य सीटें दलगांव, ढिंग, सिस्सिबोरगांव, डिगबोई, बोकाखाट, मानस, तेजपुर और कालियाबोर हैं, जबकि गोलपाड़ा (पूर्व) और गौरीपुर में दोनों पार्टियों के बीच मैत्रीपूर्ण मुकाबले होंगे. पार्टी ने मारियानी निर्वाचन क्षेत्र से ज्ञानश्री बोरा नामक महिला उम्मीदवार को नामित किया है. विपक्षी गठबंधन में अब छह पार्टियां - कांग्रेस, रायजोर दल, असम जातीय परिषद (एजेपी), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस (एपीएचएलसी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) शामिल हैं.

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