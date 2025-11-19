नोएडा में फर्जी रॉ अधिकारी गिरफ्तार, दिल्ली विस्फोट से जुड़ा वीडियो मिला

उत्तर प्रदेश के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की टीम ने अपने आप को रॉ का अधिकारी बताने वाले एक व्यक्ति को बुधवार तड़के गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की जा रही है. अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी), एसटीएफ राजकुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी के पास से मिले एक टैब से दिल्ली में हाल में हुए विस्फोट से संबंधित एक वीडियो भी मिला है, जिसकी जांच खुफिया एजेंसियां कर रही हैं.

एएसपी मिश्रा ने बताया कि मंगलवार रात को पुलिस उपनिरीक्षक अक्षय परमवीर कुमार त्यागी की टीम को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति ‘‘मेजर अमित'' और ‘‘रॉ निदेशक'' बनकर ग्रेटर नोएडा की एक सोसायटी में रह रहा है. दिल्ली में हाल में हुए बम धमाके को देखते हुए सूचना को गंभीरता से लेते हुए टीम ने सोसायटी में छापेमारी की.

अधिकारी ने बताया कि तलाशी के दौरान आरोपी ने अपना नाम सुमित कुमार बताया और उसके पर्स से भारत सरकार का एक कथित आईडी कार्ड मिला, जिसमें उसे रॉ अधिकारी के रूप में दर्शाया गया था. संदेह होने पर एसटीएफ ने रॉ के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया. उन्होंने मौके पर मिली आईडी की जांच की और पुष्टि की कि यह पूरी तरह फर्जी है तथा इस नाम का कोई अधिकारी विभाग में कार्यरत नहीं है.

मिश्रा ने बताया कि आरोपी सुमित कुमार के खिलाफ सूरजपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है तथा उसे अदालत में पेश करने की तैयारी है.