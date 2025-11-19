विज्ञापन
विशेष लिंक

नोएडा में फर्जी रॉ अधिकारी गिरफ्तार, दिल्ली विस्फोट से जुड़ा वीडियो मिला

एएसपी मिश्रा ने बताया कि मंगलवार रात को पुलिस उपनिरीक्षक अक्षय परमवीर कुमार त्यागी की टीम को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति ‘‘मेजर अमित’’ और ‘‘रॉ निदेशक’’ बनकर ग्रेटर नोएडा की एक सोसायटी में रह रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
नोएडा में फर्जी रॉ अधिकारी गिरफ्तार, दिल्ली विस्फोट से जुड़ा वीडियो मिला
प्रतीकात्मक तस्वीर
  • उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो खुद को रॉ अधिकारी बताकर ग्रेटर नोएडा में रह रहा था
  • आरोपी के पास से एक टैब मिला जिसमें दिल्ली के हालिया विस्फोट से जुड़ा एक वीडियो था, जिसकी जांच चल रही है
  • आरोपी सुमित कुमार के पर्स से भारत सरकार का नकली रॉ आईडी कार्ड मिला, जिसे रॉ अधिकारियों ने फर्जी बताया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नोएडा:

उत्तर प्रदेश के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की टीम ने अपने आप को रॉ का अधिकारी बताने वाले एक व्यक्ति को बुधवार तड़के गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की जा रही है. अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी), एसटीएफ राजकुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी के पास से मिले एक टैब से दिल्ली में हाल में हुए विस्फोट से संबंधित एक वीडियो भी मिला है, जिसकी जांच खुफिया एजेंसियां कर रही हैं.

एएसपी मिश्रा ने बताया कि मंगलवार रात को पुलिस उपनिरीक्षक अक्षय परमवीर कुमार त्यागी की टीम को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति ‘‘मेजर अमित'' और ‘‘रॉ निदेशक'' बनकर ग्रेटर नोएडा की एक सोसायटी में रह रहा है. दिल्ली में हाल में हुए बम धमाके को देखते हुए सूचना को गंभीरता से लेते हुए टीम ने सोसायटी में छापेमारी की.

अधिकारी ने बताया कि तलाशी के दौरान आरोपी ने अपना नाम सुमित कुमार बताया और उसके पर्स से भारत सरकार का एक कथित आईडी कार्ड मिला, जिसमें उसे रॉ अधिकारी के रूप में दर्शाया गया था. संदेह होने पर एसटीएफ ने रॉ के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया. उन्होंने मौके पर मिली आईडी की जांच की और पुष्टि की कि यह पूरी तरह फर्जी है तथा इस नाम का कोई अधिकारी विभाग में कार्यरत नहीं है.

मिश्रा ने बताया कि आरोपी सुमित कुमार के खिलाफ सूरजपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है तथा उसे अदालत में पेश करने की तैयारी है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP STF Arrest Fake RAW Officer, Sumit Kumar Fake RAW ID, Delhi Blast Video Recovered, Greater Noida Fake Intelligence Officer
Get App for Better Experience
Install Now