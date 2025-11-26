विज्ञापन
विशेष लिंक

हरियाणवी सिंगर विक्रम सरकार के नए गाने 'गाड़ी 150' ने यूट्यूब पर मचाई धूम, व्यूज पहुंचा 4 करोड़ के पार

हरियाणवी संगीत लगातार नए आयाम छू रहा है, और इसी लहर को तेजी दी है सिंगर विक्रम सरकार के चर्चित गाने 'गाड़ी 150' ने. रिलीज के कुछ ही समय में यह ट्रैक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और युवाओं के बीच एक ट्रेंड की तरह फैलने लगा है.

Read Time: 2 mins
Share
हरियाणवी सिंगर विक्रम सरकार के नए गाने 'गाड़ी 150' ने यूट्यूब पर मचाई धूम, व्यूज पहुंचा 4 करोड़ के पार
विक्रम सरकार का नया गाना 'गाड़ी 150' सोशल मीडिया पर कर रहा ट्रेंड
नई दिल्ली:

हरियाणवी संगीत लगातार नए आयाम छू रहा है, और इसी लहर को तेजी दी है सिंगर विक्रम सरकार के चर्चित गाने 'गाड़ी 150' ने. रिलीज के कुछ ही समय में यह ट्रैक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और युवाओं के बीच एक ट्रेंड की तरह फैलने लगा है. गाने का बीट-ड्रिवन कम्पोज़िशन, हरियाणवी टोन और मॉडर्न म्यूज़िक प्रोडक्शन ने इसे आज की युवा पीढ़ी की पसंदीदा प्लेलिस्ट का हिस्सा बना दिया है. गाड़ी 150 की लोकप्रियता का बड़ा कारण इसका रियल-लाइफ टच है. गाने में दिखाई गई लाइफस्टाइल, भाषा और स्टाइल युवाओं के रोजमर्रा के एक्सप्रेशन से जुड़ते हैं. यही वजह है कि यह इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और कई अन्य सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पर तेजी से इस्तेमाल होने लगा.

इस गीत ने विक्रम सरकार के फैनबेस में भी जबरदस्त बढ़ोतरी की है. हरियाणवी संगीत सुनने वाले दर्शक 'Gadi 150' को एक ऐसे गाने के रूप में देखते हैं, जिसने लोकल वाइब और मॉडर्न साउंड का बैलेंस बखूबी बनाए रखा है. संगीत समीक्षकों का मानना है कि 'Gaadi 150' ने हरियाणवी म्यूजिक को एक बार फिर साबित किया है कि क्षेत्रीय गाने भी नेशनल लेवल पर उतने ही प्रभावशाली हो सकते हैं, बशर्ते उनका कंटेंट और साउंड आज की ऑडियंस की लाइफस्टाइल से मेल खाए.

तेजी से बढ़ते स्ट्रीम्स, सोशल मीडिया चर्चा और लगातार बढ़ती ऑडियंस, ये सभी संकेत देते हैं कि 'Gadi 150' सिर्फ एक हिट ट्रैक नहीं, बल्कि हरियाणवी यूथ कल्चर में एक मजबूत पहचान बना चुका है. विक्रम सरकार इस गाने के साथ अपनी पहचान को एक और स्तर पर ले जाने में सफल रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vikram Sarkar, Vikram Sarkar New Song, Vikram Sarkar Singe, Gaadi 150 Song, New Haryanvi Songs
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com