उद्धव ठाकरे गुट के शिवसैनिकों ने हॉल न मिलने पर सरकारी गेस्ट हाउस में की तोड़फोड़

शिवसैनिकों ने बैठक के लिए सरकारी विश्राम गृह में एक हॉल की मांग की थी. कर्मचारियों द्वारा हॉल उपलब्ध न कराए जाने की सूचना मिलने पर शिवसैनिक आक्रामक हो गए. गुस्साए शिवसैनिकों ने हॉल के कांच के दरवाजे तोड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया.

लातूर:

सरकारी गेस्ट हाउस का हॉल न मिलने पर उद्धव गुट के शिवसैनिकों ने गेस्ट हाउस में तोड़फोड़ कर दी और कांच के दरवाजे तोड़ दिए. मराठवाड़ा स्तर के आंदोलन की पृष्ठभूमि में मंगलवार को लातूर में पार्टी की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में शिवसेना नेता अंबादास दानवे उपस्थित रहने वाले थे. 

शिवसैनिकों ने बैठक के लिए सरकारी विश्राम गृह में एक हॉल की मांग की थी. कर्मचारियों द्वारा हॉल उपलब्ध न कराए जाने की सूचना मिलने पर शिवसैनिक आक्रामक हो गए. गुस्साए शिवसैनिकों ने हॉल के कांच के दरवाजे तोड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया.

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सुरक्षा बल तैनात कर दिया. इस घटना से इलाके में कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया.

