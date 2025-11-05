ओडिशा से पकड़ा गया मुंबई का कुख्यात ‘अकबर खाऊ’, 12.8 लाख के मेफेड्रोन केस में था फरार

मुंबई पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल (ANC) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ओडिशा से कुख्यात ड्रग तस्कर अहमद मोहम्मद शफी शेख उर्फ अकबर खाऊ को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पहले से ही कई गंभीर मामले दर्ज हैं और वो लंबे समय से फरार चल रहा था. दरअसल, कुछ दिन पहले ANC की घाटकोपर यूनिट ने मेफेड्रोन (MD) ड्रग्स की 64 ग्राम खेप बरामद की थी, जिसकी बाजार कीमत करीब ₹12.8 लाख बताई गई थी. इस मामले में पहले फरीद रहमतुल्ला शेख उर्फ फरीद चूहा नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था. जांच में सामने आया कि फरीद को यह ड्रग्स अकबर खाऊ ने ही सप्लाई किए थे.

पुलिस के मुताबिक, अकबर खाऊ पहले भी ठाणे जिले में MCOCA के तहत दर्ज एक मामले में जेल जा चुका है और जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से ड्रग कारोबार में सक्रिय हो गया था.सूत्रों के अनुसार पुलिस ने उसकी लोकेशन ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राजगंगपुर इलाके में ट्रेस की. इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति लेकर ANC की टीम वहां पहुंची और 1 नवंबर 2025 को रब्बानी चौक, राजगंगपुर से आरोपी को धर दबोचा.

स्थानीय अदालत से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे मुंबई लाया गया. बुधवार को अकबर खाऊ को मुंबई सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 7 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. अब तक इस केस में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 64 ग्राम मेफेड्रोन (MD) की खेप जब्त की गई है.

लंबा आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस के अनुसार, अहमद शेख उर्फ अकबर खाऊ पर चोरी, मारपीट, NDPS एक्ट और MCOCA जैसे कई गंभीर अपराधों के कुल 18 से ज्यादा केस दर्ज हैं. उसके खिलाफ कुरला, वी.बी. नगर और मुंबई की कई ANC यूनिट्स में अलग-अलग मामले चल रहे हैं.