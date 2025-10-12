विज्ञापन
मुंबई में MNS कार्यकर्ता की गुंडागर्दी! हिंदीभाषी महिला को पार्टी ऑफिस में मारे थप्पड़, VIDEO वायरल

राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) की पार्टी ऑफिस में एक हिंदी भाषी महिला को थप्पड़ मारे गए. इसका वीडियो सामने आया है. यह वीडियो सामने आने के बाद मुंबई में हिंदी भाषी लोगों के साथ की जा रही ज्यादती की चर्चा फिर शुरू हो गई है.

मुंबई में MNS कार्यकर्ता की गुंडागर्दी! हिंदीभाषी महिला को पार्टी ऑफिस में मारे थप्पड़, VIDEO वायरल
MNS ऑफिस में हिंदी भाषी महिला को मारे थप्पड़.
  • महाराष्ट्र के ठाणे में MNS पार्टी ऑफिस में एक हिंदी भाषी महिला को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ है.
  • ठाणे के कलवा रेलवे स्टेशन पर हिंदी भाषी महिला और MNS कार्यकर्ता के पति के बीच धक्का-मुक्की विवाद हुआ था.
  • MNS कार्यकर्ता स्वरा कटे ने महिला को पार्टी ऑफिस बुलाकर सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई और फिर थप्पड़ मारा.
मुंबई:

Hindi vs Marathi Row: महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट के मामले फिर सामने आने लगे हैं. ताजा मामला मुंबई के ठाणे से सामने आया है. जहां राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) की पार्टी ऑफिस में एक हिंदी भाषी महिला को थप्पड़ मारे गए. इसका वीडियो सामने आया है. यह वीडियो सामने आने के बाद मुंबई में हिंदी भाषी लोगों के साथ की जा रही ज्यादती की चर्चा फिर शुरू हो गई है. मिली जानकारी के अनुसार यहां ट्रेन में हुई मामूली विवाद के बाद हिंदी भाषी महिला को पार्टी ऑफिस में बुलाकर पहले माफी मंगवाई और फिर थप्पड़ मारे गए.

थप्पड़ मारने वाली महिला MNS कार्यकर्ता

दरअसल ठाणे के कलवा रेलवे स्टेशन पर धक्के का विवाद भाषा की लड़ाई बना. वायरल वीडियो में हिंदी भाषी महिला को थप्पड़ मारती दिख रही महिला MNS कार्यकर्ता स्वरा कटे बताई जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार स्वरा कटे के पति अर्जुन कटे को ट्रेन में धक्का-मुक्‍की करने वाली हिंदी भाषी महिला को MNS ऑफिस में बुलाकर माफी मंगवाई, और फिर थप्पड़ मारा गया.


वीडियो में थप्पड़ मारने के बाद हिंदी भाषी महिला को यह चेतावनी भी दी गई कि दोबारा ऐसी भाषा किसी महाराष्ट्रीयन के लिए इस्तेमाल किया अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना.

कलवा स्टेशन पर महिला ने की थी धक्का-मुक्की

बताया गया कि ठाने कलवा स्टेशन पर एक पुरुष ने महिला को धक्का मार दिया था. जिसके बाद महिला ने उसका कॉलर पकड़कर उसकी पिटाई की, अपशब्दों का इस्तेमाल किया था. स्टेशन पर जिस पुरुष के साथ महिला ने धक्का-मुक्की की, वो महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की महिला कार्यकर्ता स्वरा कटे के पति अर्जुन कटे थे.

पार्टी ऑफिस में लाकर माफी मंगवाई, फिर थप्पड़ मारे

मामले की जानकारी मिलने के बाद स्वरा कटे ने महिला को MNS दफ्तर लाकर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मंगवाई. इसका वीडियो बनाया गया और वीडियो बनाते हुए उन्हें महिला कार्यकर्ता ने वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच में ही थप्पड़ मारा और दोबारा ऐसी भाषा किसी महाराष्ट्रीयन के लिए ना इस्तेमाल करने की चेतावनी दी.

