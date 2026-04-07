मुंबई मेट्रो की नई लाइन 9 का पहला फेज शुरू... कहां तक होगी कनेक्टिविटी? क्या होगा फायदा? जानें सबकुछ

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को मुंबई मेट्रो लाइन 9 के पहले फेज का उद्घाटन किया. यह लाइन दहिसर पूर्व से काशीगांव तक जाती है और शहर को ठाणे जिले के पड़ोसी मीरा भायंदर से जोड़ती है. बुधवार से इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा. सीएम फडणवीस ने दहिसर पूर्व से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक और मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने काशीगांव तक यात्रा की.

मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में एक आसान और सुलभ परिवहन व्यवस्था विकसित की जा रही है. इसमें मेट्रो, ई-बसें और जल परिवहन को आपस में जोड़ा जा रहा है, ताकि शहर को देश का सबसे सुलभ शहर बनाया जा सके. उन्होंने बताया कि MMR में एक मेट्रो नेटवर्क और एक निर्बाध परिवहन व्यवस्था विकसित की जा रही है. इसके साथ ही, एक बस नेटवर्क भी तैयार किया जा रहा है जिसमें मुख्य रूप से ई-बसें और वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहन शामिल होंगे. उन्होंने यह भी कहा कि तीसरे चरण में बड़े पैमाने पर जल परिवहन परियोजनाएं भी चल रही हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 किलोमीटर से ज्यादा चालू मेट्रो लाइनों के साथ, मुंबई अब देश में दिल्ली के बाद दूसरे स्थान पर है. उन्होंने आगे कहा कि ज्यादातर मेट्रो प्रोजेक्ट्स अगले दो सालों में पूरे हो जाएंगे और अगले तीन से चार साल में दिल्ली से भी बड़ा नेटवर्क बनाने के प्रयास चल रहे हैं.

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मुंबई में अब 5 मेट्रो कॉरिडोर

मेट्रो लाइन 9 के पहले फेज के शुरू होने के साथ ही, मुंबई में अब पांच मेट्रो कॉरिडोर हो गए हैं. इनमें घाटकोपर-अंधेरी-वर्सोवा मार्ग पर मेट्रो लाइन 1, अंधेरी पश्चिम-दहिसर पूर्व पर लाइन 2A, दहिसर पूर्व और अंधेरी पूर्व के बीच लाइन 7, और लाइन 3 (जिसे 'एक्वा लाइन' के नाम से जाना जाता है) शामिल हैं. लाइन 3 दक्षिण मुंबई के कोलाबा को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और SEEPZ से जोड़ती है. मेट्रो लाइन 9 के पहले फेज में 5.6 किलोमीटर का एक एलिवेटेड हिस्सा शामिल है, जिसमें चार स्टेशन हैं: दहिसर पूर्व, पांडुरंगवाड़ी, मीरागांव और काशीगांव.

मेट्रो गतिमान, प्रवास वेगवान! 🚇



विकसित भारताच्या दिशेने मार्गक्रमण करत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (MMRDA) मेट्रोचा विस्तार आता मुंबईपुरता मर्यादित न राहता ठाणे जिल्ह्यापर्यंत पोहोचला आहे. एमएमआरडीएद्वारे निर्मित 'मेट्रो मार्गिका - 9 - दहिसर (पूर्व) ते काशीगाव… pic.twitter.com/XxQpu4qfob — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 7, 2026

इससे अब क्या बदल जाएगा?

एक प्रेस रिलीज के मुताबिक, 19.79 किलोमीटर लंबा इंटीग्रेटेड मेट्रो लाइन 7-9 कॉरिडोर (गुंडावली-काशीगांव) सुबह 5:50 बजे से रात 11 बजे तक चलेगा, और इसकी पीक फ्रीक्वेंसी छह मिनट से भी कम होगी. इसमें बताया गया है कि हफ्ते के 5 दिनों में कुल 276 सेवाएं चलेंगी, शनिवार को 223 और रविवार को 205 सेवाएं चलेंगी.

मेट्रो लाइन 9 के शुरू होने के साथ ही, लाइन 2A और 7 अब अलग-अलग कॉरिडोर के तौर पर काम करेंगी. इससे पहले, इन लाइनों पर सेवाएं अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट तक, दहिसर ईस्ट होते हुए, एक ही रूट पर चलती थीं.

लाइन 7 को लाइन 9 के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे अंधेरी ईस्ट से काशीगांव होते हुए मीरा-भायंदर तक सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी. दहिसर स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा होने से यात्री बिना टिकट वाले इलाके से बाहर निकले आसानी से एक लाइन से दूसरी लाइन में जा सकेंगे.

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दूसरा फेज कब तक शुरू होगा?

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि मीरा-भायंदर में साई बाबा नगर और सुभाष चंद्र बोस मैदान के बीच दूसरे चरण का लगभग 96 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. 4.3 किलोमीटर लंबे इस हिस्से में चार अतिरिक्त स्टेशन होंगे, जिसका उद्घाटन इसी साल के अंत में किया जाएगा.

उन्होंने कहा, "यह मेट्रो हमें एक ऐसी यात्रा पूरी करने में मदद करेगी, जिसमें अभी एक से दो घंटे लगते हैं, और इसे हम लगभग 30 मिनट में पूरा कर पाएंगे." उन्होंने आगे बताया कि इस प्रोजेक्ट को 6,607 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है.

संकल्प विकासाचा, गतिमान प्रवासाचा!



🚇Inauguration, flag-off and stone plaque unveiling of ‘Metro Line 9: Dahisar (East) to Kashigaon (Phase-1)' at the hands of CM Devendra Fadnavis.

DCM Eknath Shinde, Minister Mangal Prabhat Lodha, Minister Adv. Ashish Shelar, Minister Pratap… pic.twitter.com/ep6DNP3Sxz — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 7, 2026

फडणवीस ने कहा कि यह लाइन मेट्रो लाइन 7 के साथ इंटरलिंकिंग के जरिए मीरा-भायंदर से कोलाबा तक बिना किसी रुकावट के कनेक्टिविटी देगी, और भविष्य में लाइन 7A और 3 के साथ भी जुड़ेगी.

उन्होंने कहा कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग, LED लाइटिंग, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और सोलर पैनल जैसी खूबियां इस मेट्रो लाइन को पर्यावरण के लिहाज से बेहतर बनाती हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) सफल रहा है, क्योंकि 80 प्रतिशत यात्रियों ने कैशलेस टिकटिंग को चुना, जबकि सिर्फ 20 प्रतिशत ने नकद भुगतान किया.

बुधवार से आएगा नया टाइमटेबल

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) ने लाइन 2A और 7 के टाइमटेबल में बदलाव किया है, ताकि सेवाओं की फ्रीक्वेंसी और नेटवर्क इंटीग्रेशन को बेहतर बनाया जा सके. यह नया टाइमटेबल बुधवार से लागू होगा. MMRDA के अनुसार, लाइन 9 का नया खुला हिस्सा मौजूदा मेट्रो नेटवर्क के साथ बिना किसी रुकावट के कनेक्टिविटी देगा, जिससे यात्रियों को लाइन 7 और उससे आगे लाइन 7A से जोड़ा जा सकेगा. इसके जरिए अंधेरी ईस्ट और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचा जा सकेगा.

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