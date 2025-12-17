विज्ञापन

शिल्पा शेट्टी ने EOW के आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा- कानून पर पूरा भरोसा

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने अपने पति राज कुंद्रा के साथ अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) लगाए जाने की खबरों पर शिल्पा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने अपने पति राज कुंद्रा के साथ अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) लगाए जाने की खबरों पर शिल्पा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए एक बयान जारी करते हुए कहा कि उनके और उनके पति के खिलाफ फैलाए जा रहे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत हैं. उन्होंने कहा कि एक कारोबारी विवाद को जबरन आपराधिक रंग दिया जा रहा है, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है.

एक्ट्रेस ने साफ किया कि इस मामले में हाईकोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन दाखिल की जा चुकी है, जो अभी विचाराधीन है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है और उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. साथ ही शिल्पा ने मीडिया से अपील की कि चूंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए रिपोर्टिंग में संयम बरता जाए. दरअसल, मुंबई के एक बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने 2015 से 2023 के बीच करीब 60 करोड़ रुपये एक कंपनी में निवेश किए थे, जो कथित तौर पर शिल्पा और राज कुंद्रा से जुड़ी थी. आरोप है कि रकम लौटाई नहीं गई और पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया.

हालांकि, इससे पहले भी शिल्पा और राज कुंद्रा इस मामले को एक सिविल विवाद बता चुके हैं और किसी भी तरह की आपराधिक मंशा से इनकार कर चुके हैं. फिलहाल मामले की जांच जारी है और अभी तक किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है.

