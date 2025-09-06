मुंबई में आज गणेश चतुर्दशी के इस खास मौके पर गणपति का विसर्जन होना है. इसके लिए सभी तरह की तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा चुका है. विसर्जन के दौरान भक्तों को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं. पूरे शहर में 400 पेट्रोलिंग वाहन तैनात किए गए हैं. साथ ही चाक चौबंद सुरक्षा के लिए 18 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. साथ ही 50 ड्रोन और 10 हजार सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं.
SRPF की 14 कंपनियां, CAPF की 4 कंपनियां इस दौरान तैनात रहेंगी. खतरे से निपटने के लिए बम निरोधक दस्ते भी तैनात किए गए हैं. 24×7 कंट्रोल रूम मॉनिटरिंग होगी और शहरभर में 400 पेट्रोलिंग वाहन गश्त पर होंगे.
जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी ने कहा, विसर्जन का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इस बार मुंबई पुलिस ने हर स्तर पर बड़ी तैयारी की है. भक्तों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो प्लान बनाया गया है, उससे उम्मीद है कि गणपति विसर्जन शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न होगा. चौधरी ने यह भी कहा कि गणेशोत्सव के दौरान अब तक पुलिस ने अच्छा काम किया है और विसर्जन के दिन भी वही प्रतिबद्धता जारी रहेगी.
Ganpati Visarjan Live:
Ganpati Visarjan Live: गणेश विसर्जन में इन बातों का रखें ख्याल
गणपति का विसर्जन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें. गणपति की प्रतिमा जल में फेंके नहीं बल्कि आदर के साथ सुरक्षित तरीके से प्रवाहित करें.गणपति को जल स्रोत में विसर्जित करते समय भूलकर भी गहरे पानी में न जाएं.गणेश विसर्जन के दौरान उन्हें चढ़ाई गई पूजन सामग्री जैसे फूल, नारियल आदि सभी जल स्रोत में प्रवाहित कर दें.गणेश विसर्जन के दिन काले रंग के वस्त्र न धारण करें और न ही किसी पर क्रोध करें.गणपति की प्रतिमा और पूजन सामग्री को किसी ऐसी जगह विसर्जित न करें जिससे उनका अनादर हो.
Ganpati Visarjan Live: गणेश विसर्जन से पहले कैसे करें पूजा
हिंदू मान्यता के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति को विसर्जित करने से पहले बप्पा की पूजा पूरे विधि-विधान से करनी चाहिए. इस दिन गणपति को लाल रंग के पुष्प, सिंदूर, नारियल, मोदक, मोतीचूर के लड्डू और गन्ना आदि विशेष रूप से अर्पित् करना चाहिए. मान्यता है कि गणेश विसर्जन के दिन गणपति की प्रिय भोग को चढ़ाने और उसे प्रसाद स्वरूप बांटने और स्वयं ग्रहण करने पर उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है.