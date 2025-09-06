मुंबई में आज गणेश चतुर्दशी के इस खास मौके पर गणपति का विसर्जन होना है. इसके लिए सभी तरह की तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा चुका है. विसर्जन के दौरान भक्तों को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं. पूरे शहर में 400 पेट्रोलिंग वाहन तैनात किए गए हैं. साथ ही चाक चौबंद सुरक्षा के लिए 18 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. साथ ही 50 ड्रोन और 10 हजार सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं.

SRPF की 14 कंपनियां, CAPF की 4 कंपनियां इस दौरान तैनात रहेंगी. खतरे से निपटने के लिए बम निरोधक दस्ते भी तैनात किए गए हैं. 24×7 कंट्रोल रूम मॉनिटरिंग होगी और शहरभर में 400 पेट्रोलिंग वाहन गश्त पर होंगे.

जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी ने कहा, विसर्जन का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इस बार मुंबई पुलिस ने हर स्तर पर बड़ी तैयारी की है. भक्तों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो प्लान बनाया गया है, उससे उम्मीद है कि गणपति विसर्जन शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न होगा. चौधरी ने यह भी कहा कि गणेशोत्सव के दौरान अब तक पुलिस ने अच्छा काम किया है और विसर्जन के दिन भी वही प्रतिबद्धता जारी रहेगी.

