बॉलीवुड से लेकर ड्रग्स कनेक्शन तक... 6 घंटे से ज्यादा तक हुई पूछताछ में ओरी ने क्या कुछ बताया, पढ़ें

252 करोड़ रुपये के एमडी ड्रग्स मामले में एंटी-नारकोटिक्स सेल ने बुधवार को सोशल मीडिया इंफ्युलेंसर ओरी से 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ की. ये पूछताछ मुंबई में हुई. इस पूछताछ के दौरान ओरी से इस मामले को लेकर तमाम तरह के सवाल पूछे गए. सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार ओरी पूछताछ में अधिक चीजें नहीं बता रहा है. पुलिस अधिकारियों को वो सवालों के संतोषजनक जवाब तक नहीं दे पा रहा है. वह पुलिस टीम को लगातार एक ही बात कह रहा है कि वह किसी सलीम सोहेल शेख को नहीं जानता है. ओरी ने पुलिस को बताया है कि सलीम सोहेल शेख को वो नहीं जानता है और न ही वो कभी उससे मिला है.

सूत्रों को अनुसार ओरी ने पुलिस पूछताछ में कहा है कि वह रोजाना कई बॉलीवुड पार्टियों में जाता है लेकिन इन पार्टियों में ड्रग्स का कोई लेना देना नहीं है. उसने पुलिस से कहा है वो ना ड्रग्स लेता है और ना ही ड्रग्स से उसका कोई लेना-देना है. उसने पुलिस को बताया कि वह सिर्फ बॉलीवुड पार्टी में जाता है और सेलेब्स के साथ फोटोज क्लिक करवाता है. ओरी से मिले जवाबों से अधिकारी संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं. ऐसे में इस बात की आशंका है कि अधिकारी ओरी को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुला सकते हैं. ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आरोपी सलीम शेख के बयान के आधार पर ओरी को पूछताछ के लिए तलब किया गया था.

आपको बता दें कि इस मामले में ओरी से पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर से पूछताछ की थी.श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर से एंटी नारोक्टिक सेल ने 252 करोड़ रुपये से जुड़े ड्रग मामले में मंगलवार को करीब 5 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की. मुंबई एएनसी के सूत्रों के मुताबिक पुलिस को सिद्धांत कपूर का बयान अभी अधूरा लग रहा है. उनको दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. दावा किया गया है कि सिद्धांत कपूर ने इंडिया में ही कहीं पार्टी की, जहां कथित तौर पर ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था. पुलिस को कई और सवालों के जवाब सिद्धांत कपूर से चाहिए जिसके लिए उनको दोबारा समन किया जा सकता है.

ड्रग मामले में ओरी पर क्या हैं आरोप?

सूत्रों के मुताबिक, सलीम शेख ने अपने बयान में दावा किया है कि ओरी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भांजे अलीशाह पारकर के बीच काफी नज़दीकी रिश्ते हैं. जिसके बाद मुंबई पुलिस ने ओरी को मुंबई के घाटकोपर एंटी-नारकोटिक्स यूनिट में पेश होने के लिए समन भेजा था.

शेख ने यह भी आरोप लगाया है कि ओरी ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स पार्टियों में भी शामिल होते हैं. इन्हीं आरोपों की जांच के लिए त मुंबई पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स यूनिट ने ओरी को 20 नवंबर को घाटकोपर यूनिट में हाज़िर होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा था. लेकिन ओरी के वकील ने पुलिस को चिट्ठी लिख कहा कि ओरी के उपलब्ध नहीं होने की वजह से वह 25 नवंबर के बाद ही जांच एजेंसी के सामने पेश हो पाएंगे.

