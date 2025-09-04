विज्ञापन
पनवेल में हाई-वोल्टेज ड्रामा: चाकू की नोक पर परिवार को बनाया बंधक, पुलिस ने ऐसे किया काबू

संपत्ति विवाद के चलते सोबन ने अपने माता-पिता, भाई और भाई के तीन बच्चों को घर में बंधक बना रखा था. पुलिस के मौके पर पहुँचने पर, सोबन ने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया और अपने ही परिवार को जान से मारने की धमकी दी

  • नवी मुंबई के पनवेल में सोबन बाबूलाल महतो ने अपने परिवार को धारदार हथियारों से बंधक बना लिया था
  • सोबन 2018 के हत्या मामले में आरोपी था और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था
  • पुलिस के आने पर सोबन ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी
मुंबई:

नवी मुंबई के पनवेल शहर में, मंगलवार रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. गोडसे अली में स्थित मंगला निवास में सोबन बाबूलाल महतो (35) नामक एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार को चाकू, कुल्हाड़ी और अन्य धारदार हथियारों से बंधक बना लिया. सोबन 2018 के एक हत्या के मामले में आरोपी था और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था.

बंधक और पुलिस पर हमला
संपत्ति विवाद के चलते सोबन ने अपने माता-पिता, भाई और भाई के तीन बच्चों को घर में बंधक बना रखा था. पुलिस के मौके पर पहुँचने पर, सोबन ने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया और अपने ही परिवार को जान से मारने की धमकी दी. जब पुलिस ने उसे काबू करने की कोशिश की, तो सोबन ने उन पर कुल्हाड़ी और दरांती से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें चार पुलिसकर्मी घायल हो गए.

बचाव अभियान और गिरफ्तारी
स्थिति को संभालने के लिए दमकल विभाग को भी बुलाया गया. पुलिस ने पानी की बौछारों और मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल कर आरोपी को काबू करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने 16 वर्षीय भतीजे की गर्दन पर धारदार हथियार रखकर फिर से धमकी दी.

काफी मशक्कत के बाद, पुलिस ने सोबन को गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने सभी बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, जैसे 109, 121, 127, 132, 135, 140, 332, 333, 351, 352, और भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 4 और 25 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से कुल्हाड़ी और दरांती जैसे हथियार भी जब्त किए हैं. आगे की जाँच जारी है.


 

