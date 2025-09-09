विज्ञापन
कहां है मेरे पिता की हत्या का मास्टरमाइंड... जीशान सिद्दीकी ने पुलिस पर सवाल उठाए

पने पिता और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड जांच में तेजी की मांग के साथ ज़ीशान सिद्दीकी मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे थे. इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मैंने एक आरटीआई लगाई थी और उसी सिलसिले में डीसीपी से मिलने आया था.

कहां है मेरे पिता की हत्या का मास्टरमाइंड... जीशान सिद्दीकी ने पुलिस पर सवाल उठाए
(फाइल फोटो)
  • जीशान सिद्दीकी ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच में पुलिस की गंभीरता और तत्परता पर सवाल उठाए हैं
  • उन्होंने अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण को लेकर पुलिस से जानकारी मांगी लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला
  • जीशान ने कहा कि एक साल बीत जाने के बावजूद हत्याकांड के मास्टरमाइंड की पहचान और गिरफ्तारी नहीं हुई
मुंबई:

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में जीशान सिद्दीकी ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वो इस मामले की गंभीरता से जांच नहीं कर रही है. जीशान सिद्दीकी ने कहा कि मेरे पिता की हत्या का मास्टरमाइंड कौन है और अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण के लिए पुलिस क्या कर रही है? 

बता दें कि अपने पिता और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड जांच में तेजी की मांग के साथ ज़ीशान सिद्दीकी मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे थे. इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मैंने एक आरटीआई लगाई थी और उसी सिलसिले में डीसीपी से मिलने आया था.

उन्होंने कहा, "वो भी समय पर नहीं आए, मैं एक जनप्रतिनिधि रहा हूं, अगर मैंने इतना समय लिया तो आम आदमी का क्या होगा, उन्हें तो 7-8 घंटे इंतजार करना पड़ता होगा". अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण को लेकर क्या कार्रवाई हो रही है, इसपर उन्होंने कहा कि वो मुझे नहीं बता सकते, क्योंकि बिश्नोई अलर्ट हो जाएगा. मुझे बताने से वो अलर्ट हो जाएगा इसपर क्या ही कह सकते हैं. 

पुलिस को मामले को गंभीरता से लेना चाहिए. एक साल हो गया है और अभी तक किसी को नहीं पता कि मास्टरमाइंड कौन है, कभी अनमोल का नाम आता है, कभी शुभम लोनकर का तो कभी अख्तर का. अपने सामने मैंने मेरे पिता को खोया है, मुझे किसी से डर नहीं लगता. पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, न्याय मिलने तक चुप नहीं बैठेंगे.

12 अक्टूबर 2025 को हुई थी बाबा सिद्दीकी की हत्या 

बता दें कि बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2025 को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उनकी मौत को अब लगभग एक साल हो गया है लेकिन अभी तक उनकी हत्या के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार नहीं किया गया है. इसी को लेकर जीशान सिद्दीकी ने पुलिस से अपनी नाराजगी जाहिर की.

