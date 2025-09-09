विज्ञापन
विशेष लिंक

बाबा सिद्दीकी मर्डर केस: आरोपी अमोल गायकवाड़ का बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड से इस खास तरीके से करता था बात

Baba Siddique Murder Case: क्राइम ब्रांच सूत्रों के अनुसार  गायकवाड़ की गिरफ्तारी से चंद हफ्ते पहले भी वह शुभम से डब्बा कॉलिंग और सिग्नल ऐप पर बात कर रहा था. हालांकि, शुभम लोनकर की मौजूदा लोकेशन का कोई पता नहीं चल पाया है.

Read Time: 2 mins
Share
बाबा सिद्दीकी मर्डर केस: आरोपी अमोल गायकवाड़ का बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड से इस खास तरीके से करता था बात
बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा

Baba Siddiqui Murder Case: एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को एक अहम सुराग मिला है. मुंबई क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए आरोपी अमोल गायकवाड़ ने पूछताछ में माना है कि वह हत्या के मास्टरमाइंड शुभम लोनकर से लगातार डब्बा कॉलिंग और सिग्नल ऐप के जरिए संपर्क में था. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल खासतौर पर इसलिए किया जा रहा था, ताकि लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल हो और एजेंसियों को भनक न लगे.

गायकवाड़ और लोनकर का लगातार संपर्क

जांच में सामने आया है कि अक्टूबर 2024 के पहले दो हफ्तों में गायकवाड़ कई बार शुभम के भाई प्रवीण लोनकर से भी बात करता रहा. इन्हीं बातचीतों के दौरान हत्या की प्लानिंग की गई थी. घटना के बाद कुछ समय के लिए बातचीत बंद हो गई, लेकिन जैसे ही शुभम लोनकर कनाडा पहुंचा, दोनों फिर से टच में आ गए.

डॉक्टर ने 10 घंटे में कर डाले 21 ऑपरेशन, जच्चा-बच्चा को खतरा मानकर सरकार ने थमा दिया नोटिस

अभी तक फरार है शुभम लोनकर 

क्राइम ब्रांच सूत्रों के अनुसार  गायकवाड़ की गिरफ्तारी से चंद हफ्ते पहले भी वह शुभम से डब्बा कॉलिंग और सिग्नल ऐप पर बात कर रहा था. हालांकि, शुभम लोनकर की मौजूदा लोकेशन का कोई पता नहीं चल पाया है. एजेंसियां उसे ढूंढने में जुटी हुई हैं. बताया जा रहा है कि जल्द वो पुलिस के हत्थे चढ़ सकता है. 

कई आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार 

एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शूटर शिव कुमार गौतम समेत कुल 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. इन सभी आरोपियों के खिलाफ मुंबई पुलिस की तरफ से मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया था. बता दें कि कई दिनों तक रेकी करने के बाद शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. मौके पर ही दो शूटर्स को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद एक-एक करके तमाम आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया. अब  पुलिस शुभम लोनकर की तलाश कर रही है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Baba Siddiqui Murder, Baba Siddique Murder, Baba Siddique Murder Case, Mumbai Police
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com