सोसायटी में खेल रहा था 7 साल का बच्चा, कार ने कुचल दिया, VIDEO आया सामने

मुंबई के मालाड इलाके में स्थित एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में एक्सीडेंट का मामला सामने आया है,जहां एक 7 साल के बच्चे के पैर पर कार चढ़ने से गंभीर चोटें आई हैं, यह दर्दनाक हादसा 19 अक्टूबर को शाम करीब 5:30 बजे इंटरफेस हाइट्स सोसाइटी के परिसर में हुआ,घटना इमारत में लगे CCTV में कैद हो गया है. इस मामले में मुंबई की बांगुर नगर पुलिस स्टेशन ने आरोपी स्वेता शेट्टी राठोड़ महिला के खिलाफ BNS की धाराओं सहित धारा 281 और 125(बी) के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

खेल रहा था बच्चा, तभी हुआ हादसा

घायल बच्चा अन्वय मजुमदार (7) सोसाइटी में अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था तभी एक कार ने उसके पैर को कुचल दिया, इस हादसे के चलते बच्चा बुरी तरह घायल हो गया. उसे नजदीकी हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट किया गया. बच्चे की मां महुआ मजुमदार ने बताया कि उनका दूसरे बेटे ने इंटरकॉम के माध्यम से उन्हें जानकारी दिया कि अन्वय का पैर कुचल गया है.

देखें वीडियो-



बच्चे की मां का दावा- महिला ने जानबूझकर कुचला

घटना के अगले दिन बच्चे की मां महुआ मजुमदार ने बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई,पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर महिला चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया. बच्चे की मां ने दावा किया कि यह जानबूझकर और मकसदपूर्ण थी. उनका आरोप है कि आरोपी जो सोसाइटी के सेक्रेटरी की पत्नी हैं, उसने यह लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाकर उनके बेटे के पैर को कुचल दिया.



कुचलने के बाद बच्चे का हाल-चाल तक नहीं लिया

शिकायत में कहा गया है कि महिला को पता था कि बच्चे खेल रहे हैं और उनका बेटा जमीन पर बैठा था, फिर भी उसने उसे कुचलने में कोई परवाह नहीं की. घटना के बाद आरोपी ने बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए कोई फोन भी नहीं किया.