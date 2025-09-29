विज्ञापन
विशेष लिंक

मैच के खिलाफ बोलना राजनीति नहीं बल्कि देशभक्ति...NDTV से बातचीत में शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी

भारत ने भले ही पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब जीत लिया हो लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इस मैच को लेकर सियासत गरमाई हुई है. इस बीच शिवसेना UBT राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा, जानिए

Read Time: 3 mins
Share
मैच के खिलाफ बोलना राजनीति नहीं बल्कि देशभक्ति...NDTV से बातचीत में शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी
  • शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के विरोध को देशभक्ति बताया
  • शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट की आलोचना की
  • प्रियंका चतुर्वेदी ने बीसीसीआई पर खिलाड़ियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच और लद्दाख की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. प्रियंका चुतर्वेदी ने कहा कि  मैच के खिलाफ बोलना राजनीति नहीं बल्कि देशभक्ति है. आपने राजनीति की और भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव से क्या-क्या नहीं कहने को कहा. हमें राजनीति का पाठ न पढ़ाएं, हम आपको देशभक्ति का पाठ पढ़ाने को तैयार हैं. क्या आप सीखने को तैयार हैं?

मैं पीएम मोदी के पोस्ट से हैरान

सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट से हैरान हूं. ऑपरेशन सिंदूर की तुलना मुनाफ़े वाले क्रिकेट मैच से करना उन परिवारों के लिए सही नहीं है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है. पाकिस्तान को पैसे देकर आतंकी कैंप फिर से बनाए जाएंगे. ऑपरेशन सिंदूर के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होने के नाते, मैं इस तरह की तुलना से आहत हूं, जिसमें हमारे सशस्त्र बलों के शौर्य की तुलना क्रिकेट मैचों से की गई है, इससे मुझे वाकई बहुत दुख होता है.

ये भी पढ़ें : भारत-पाकिस्तान मैच दिखाने पर ठाणे के होटल बार में उद्धव गुट के नेता ने तोड़ा टीवी

देशभक्ति का सवाल BCCI से पूछा जाना चाहिए

शिवसेना UBT सांसद ने आगे कहा कि साल 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने कहा था कि वह आईसीसी से पाकिस्तान का बहिष्कार करने का अनुरोध करेंगे.. अब क्या हुआ? बीसीसीआई ने हमारे खिलाड़ियों पर दबाव डाला है. देशभक्ति का सवाल बीसीसीआई से पूछा जाना चाहिए, हमारे खिलाड़ियों से नहीं. मैं अपने खिलाड़ियों पर सवाल नहीं उठाना चाहती, बल्कि बीसीसीआई ज़िम्मेदार है. खिलाड़ी भी खेलना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके अनुबंध संबंधी दायित्व थे.

ये भी पढ़ें : नासिक में डरा रही उफनती गोदावरी, रामकुंड और बजरंगबली मंदिर जलमग्न; मौसम का भी रेड अलर्ट

सोनम वांगचुक की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए

लद्दाख में जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह नए आयामों में एक सुरक्षा चुनौती है.. लद्दाख हमेशा से शांतिपूर्ण रहा है और राज्य का दर्जा मांग रहा है, लेकिन लंबे समय से उनकी आवाज अनसुनी रही है. सोनम वांगचुक के खिलाफ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन उन्हें किसी दुर्भावना से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए. मैच नहीं होना चाहिए था. आपने सिर्फ बिजनेस और मुनाफे के लिए मैच खेले हैं जो पीसीबी को जाएगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Priyanka Chaturvedi On India-Pak Match, Shiv Sena UBT Priyanka Chaturvedi, Politics On India-Pak Match
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com