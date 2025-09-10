वाशिम-परभणी में शिक्षकों की विदाई पर भावुक हुए छात्र, स्कूल गेट तक किया बंद

वाशिम के मंगरुलपीर तालुका के कोठारी स्थित जिला परिषद सीनियर सेंटर स्कूल में बुधवार को एक भावुक कर देने वाला दृश्य देखने को मिला. दरअसल, यहां पर स्थानांतरित हुए शिक्षक गहुले, मुले और गवई को विदाई देते हुए छात्र बहुत भावुक हो गए और उन्होंने स्कूल का गेट ही बंद कर दिया.

इस दौरान छात्रों की आंखों से आंसू बहने लगे और वो शिक्षकों को रोकते हुए नजर आए. छात्रों ने गेट खोलने से भी इनकार कर दिया. केवल छात्र ही नहीं बल्कि प्रधानाचार्य, साथी शिक्षकों और कर्मचारियों की आंखों में भी आंसू आ गए थे.

केवल वाशिम ही नहीं बल्कि परभणी में गंगाखेड़ तालुका के धरमनगरी कौड़गांव जिला परिषद स्कूल में छात्र अपने शिक्षक को विदाई देते हुए बेहद भावुक हो गए और फूट-फूटकर रो पड़े. पिछले 7 साल 3 महीने से धरमनगरी जिला परिषद स्कूल में सेवा दे रहे प्रधानाचार्य 'संग्राम दत्तात्रेय गायकवाड़' का तबादला गोदावरी टांडा जिला परिषद स्कूल में कर दिया गया है.